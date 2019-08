Castejón anuncia una partida presupuestaria en 2020 destinada a un plan para Los Urrutias

"No politizar la cuestión del Mar Menor. De nada vale. Llegará un momento en el que los vecinos no acudirán a las reuniones porque se sentirán utilizados", así ha concluido su primera intervención Ana Belén Castejón en el pleno extraordinario para tratar el tema de los Urrutias. Pide unidad para ayudar a encontrar soluciones. No quiere generalidades y ha anunciado que los presupuestos de 2020 traerán partidas concretas para un plan extraordinario en el que se contará con la opinión de los vecinos. Ha resaltado que exigirá al resto de administraciones que también concreten sus medidas. Contarán con los representantes vecinales en las reuniones con el gobierno central y regional que tiene que actuar para mejorar la situación del Mar Menor y especialmente de la zona sur.

Tras la intervención del Gobierno llegó el turno de la oposición. José López, de Movimiento Ciudadano: "Estamos celebrando que ha pasado otro verano con el Mar Menor en la misma situación. Hablo en representación de los cartageneros y como afectado directo. Los problemas del Mar Menor y sus competencias. Duele cómo se utilizan los problemas del Mar Menor". Criticaba el he hecho de que no hicieran las gestiones para desarrollar el pleno en Los Urrutias. Pide mayor reivindicación hacia el gobierno regional. Ha recordado titulares que demuestran que durante su mandato fue exigente para intentar salvar la situación de la laguna salada y se queja de la desidia de los actuales dirigentes. Recriminado por la alcaldesa por el tiempo usado en su intervención para leer titulares, ha pedido a Castejón que no juzgue su intervención. Siguió con titulares en los que el PSOE acusaba al PP de ser culpable de la situación e ironizaba con que tras la llegada de Tomás Fuertes iba a mejorar la zona.

Más turnos de intervención

Por parte de Vox Cartagena las reivindicaciones pasan por que el estado del agua y el mal olor de las algas que hacen desagradable el baño, que hacen que se deje de veranear allí y que haya muchos carteles de 'Se Vende'. Dice que los vientos de Levante han traido agua de color sospechoso. "Se ha venido denunciando el abandono de las calles. Se está intentando poner remedio ante la presión. En Los Urrutias las desgracias se acumulan. Farolas rotas, papeleras desbordadas, falta de pavimento. Costaría muy poco tenerlo en condiciones, pero falta voluntad". Piden medidas preventivas en vez de tener que tomar soluciones in extremis. El proyecto de los cinco balnearios, el paseo...Vox ha preguntado el motivo de no actuar antes cuando llevan años denunciándose esos problemas. Proponen la obligatoriedad de la ley de medidas urgentes, ser conscientes de la importancia del Mar Menor para la econonomía. Piden una Mancomunidad del Mar Menor y a corto plazo que el Ayuntamiento equipe bien la zona, limpiar las playas y los fondos para evitar el mal olor, que se inste al ministerio y a la CCAA para que el año que viene esté el paseo. Eliminar espigones y vertidos son algunas de las medidas a largo plazo.

Pilar Marcos, de Unidas Podemos IU Equo, comenzó su intervención hablando de los vertidos de las desalobradoras. La portavoz recuerda que son años de reivindicaciones de unos vecinos que están de luto. Critica el modelo económico que hace que el Mar Menor se muera. La crítica fue para el gobierno regional del PP por olvidar crear un modelo sostenible. Citando a varios expertos que aseguran que la situación es más grave de lo que se reconoce. Denuncias las medidas cortoplacistas de los gobiernos implicados que han sido dañiñas e infructuosas. Pide medidas reales para la recuperación. ¿Dónde ha quedado el vertido cero? ¿Ahora es el gobierno central es el responsable?". Pide una regulación del urbanismo y de las embarcaciones. Marcos dice que los vecinos dejarán de confíar en los que les dan la espalda. Exige que cumplan con las medidas ya aprobadas en el pleno como llegar a un acuerdo con la CCAA, confederación y Costas un plan de recuperación calendarizando. Más transporte, limpieza de playas regular y un aula de la naturaleza que se cae son algunas de las medidas que ya se aprobaron, según ha indicado la responsable política. "Las palabras ya no curan. señora alcaldesa. Hay que pasar a los hechos, pero no con parches sino con planes", finalizaba.