Cartagena se vuelca con la mujer: miles de personas acuden durante el fin de semana al encuentro de asociaciones por el 8M

Miles de personas han pasado este fin de semana por el Encuentro de Asociaciones de Mujeres celebrado en la Plaza Héroes de Cavite de Cartagena. El evento ha contado con una treintena de entidades y la colaboración de la Federación de Asociaciones de Mujeres Mediterráneo (FEDAM), que representa a más de 5.000 mujeres del municipio.

El epicentro del 8M

Para la alcaldesa, Noelia Arroyo, este encuentro es el eje central de la programación por el 8M, que se extenderá hasta el 23 de marzo. El objetivo, según ha señalado, es "dar visibilidad, dar protagonismo y poder reivindicar el papel tan importante que tiene la mujer a día de hoy en la sociedad", poniendo en valor un programa diseñado para mostrar el potencial femenino.

Redes de apoyo y sororidad

En esta misma línea, la presidenta de FEDAM, Mari Carmen Victoria, ha definido la cita como "un lugar y un tiempo ideal para compartir experiencias y crear redes de apoyo y sororidad". Victoria ha destacado los trabajos de artesanía tradicional, como el bolillo o el esparto, expuestos en los diferentes stands, para "renovar nuestro compromiso con la equidad y lograr una sociedad más justa".

Apuesta por la igualdad real

Desde el consistorio se ha destacado que la apuesta municipal por la igualdad real se traduce en cifras concretas. Entre ellas, la oferta de 1.000 plazas gratuitas en escuelas infantiles para este 2026, lo que supondrá un ahorro de 500.000 euros para las familias.

La alcaldesa también ha recordado que el 65 por ciento de las nuevas empresas creadas a través de la ADLE están lideradas por mujeres y que se han concedido 322 ayudas por nacimiento o adopción. Además, en el ámbito de los cuidados, se mantiene el apoyo al respiro familiar y la atención a 1.000 personas mayores mediante el servicio de ayuda a domicilio.