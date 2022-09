Cartagena vivirá su mejor otoño de cruceros y recibirá a 90.000 pasajeros

La temporada de cruceros traerá a Cartagena este otoño a 90.000 viajeros de 75 buques que harán escala hasta el mes de noviembre. Son doce barcos más que en el año anterior a la pandemia.

El próximo mes de Octubre será el mes más concurrido con 36 escalas, entre ellas algunas de hasta cinco barcos: una ese mes y otra en noviembre, según indica Yolanda Muñoz presidenta de la Autoridad Portuaria.

Noviembre por su parte será el mes más destacado en cuanto a número de pasajeros, cuya cifra supera los 40.000 cruceristas en 25 cruceros, así como tres dobles escalas y dos triples.

Cartagena volverá a acoger al crucero Wonder of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, considerado el buque más grande del mundo con 7.000 pasajeros, 2.300 trbajadores y 2.867 camarotes.

El crucero de 236.857 toneladas, 362 metros de eslora y 64 de manga arrivará a Cartagena el día 2 de noviembre.