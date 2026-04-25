Cartagena viaja en el tiempo para revivir este fin de semana su esplendor modernista

La nueva programación cultural Cartagena Modernista, impulsada por el Ayuntamiento, celebra este sábado 25 de abril su jornada grande con el evento 'Un paseo en el tiempo'. El objetivo es dar a conocer cómo era la ciudad a comienzos del siglo XX, una época de gran transformación gracias a la riqueza minera y la actividad del puerto.

El acto central es un pasacalles que partirá a las 19:00 horas desde la puerta del Palacio Consistorial. En él, los integrantes de las asociaciones modernistas del municipio y de otras ciudades invitadas recorrerán el casco histórico ataviados con el vestuario de la época, recreando el ambiente de elegancia, innovación y arte de aquellos años.

El itinerario pasará por enclaves como la calle Mayor, la Puerta de Murcia, la calle del Carmen y la plaza Juan XXIII, con una duración estimada de una hora. El recorrido finalizará sobre las 20:00 horas de nuevo en el Palacio Consistorial.

Espectáculo de cuplé y visitas guiadas

Una de las actividades más originales del fin de semana es 'Clandestina', una "fiesta prohibida" a cargo de La Bernalina que busca recuperar el cuplé, género musical y teatral de principios del siglo XX. El espectáculo, que tendrá lugar en el vestíbulo del Palacio Consistorial, ha colgado el cartel de "entradas agotadas" en pocos minutos.

La programación se completa con otras propuestas como la Ruta Beltrí por el centro histórico, visitas teatralizadas al Palacio Aguirre o el I Maratón Fotográfico 'Urbs Cartago', que cuenta con premios económicos. Además, se desarrollarán iniciativas educativas como 'Modernistas en tu cole' y otras actividades en barrios y diputaciones.

El programa Cartagena Modernista, que se prolongará hasta el mes de mayo, cuenta con la colaboración de numerosas entidades como la Fundación Caja Murcia, el Archivo Municipal, la UPCT, el Museo del Teatro Romano y el MURAM, además de colectivos y asociaciones modernistas del municipio. Todas las actividades pueden consultarse en la web de Cultura del Ayuntamiento.