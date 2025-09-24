Cartagena se transforma en Roma: "Llega el Gran Circo Romano”

Cada día las fiestas de Carthagineses y Romanos, declaradas de interés turístico internacional, ofrecen un sinfín de actos para todos los públicos y un gran plato fuerte que en el caso de hoy es el Circo Romano.

Un año de trabajo para que esta noche, a partir de las 20.30 horas, en la Cuesta del Batel, todo sea perfecto. "Bueno, la verdad que sí, es que llevamos trabajando prácticamente desde que apagamos el fuego sagrado el año pasado. Ahí ya empezamos automáticamente a ponernos a recibir guiones", advierte el presidente del Senado Romano.

Javier Isbert describe lo que hay detrás de un acto de estas dimensiones. "Es un acto que requiere de muchas horas, muchos ensayos y ajustes de última hora que es lo que nos llevan locos hasta el día de hoy. Lo que es equipo técnico, pues seremos más o menos unas 30 personas que están trabajando desde el principio cero con el tema de guion. Luego ya entre regidores y todos los participantes del circo nos podremos meter perfectamente cerca de mil personas".

un espectáculo mágico

Habrá novedades y muchas sorpresas que no piensa desvelar. "Hay gladiadores, bailes, efectos de sonido, efectos de iluminación, porque el circo es algo que está ambientado en la época que revivimos ahora mismo, pero también tiene algo técnico por darle algún toque actual, para hacerlo más espectacular. Y bueno, alguna que otra sorpresa que no te puedo desvelar, porque entonces no tendría gracia. Pero que va a ser un espectáculo impresionante, que va a haber muchas sorpresas y yo creo que os va a encantar este año", dice emocionado.

El día de más actos fue el domingo, pero a los romanos les queda mucho por hacer. "Son muchos actos y esto prepararlo lleva todo mucho tiempo y hay muchos actos que también participan íntegramente en la legión, que también se lo van currando a lo largo del año. ¿Qué es lo que nos falta por ver? Pues mira, nos falta hoy el gran circo romano".

Ayuntamiento de Cartagena Otra imagen del circo

"Luego tenemos un pase a calle por el centro de Cartagena, en el que llegaremos al campamento, en el que tenemos el feriae latino, donde las legiones ofrecen productos típicos que hacen ellos. Se lo van ofreciendo a los personajes principales y a todo el público que esté por allí. Y ya luego nos queda el viernes, que tenemos el desembarco. Tras la victoria en el escenario del ayuntamiento tenemos el acto de la victoria, donde se proclama la ley romana y luego el desfile romano".

Durante el fin de semana tampoco descansan. " Y ya para terminar el sábado, a las 12 en el monumento funerario de Torreciega, que tenemos el acto a los caídos, que bueno, es uno de los actos más entrañables que tenemos porque recordamos a todos esos festeros, a esos familiares que por desgracia a lo largo del año han perdido la vida".

Luego desfilarán triunfales, porque volverán a ganar la batalla y es que la historia es precisamente lo que recrean en estos diez días en los que cada vez se implican más cartageneros, además de atraer a más turistas. "Bueno, claro. Al final hay legiones que ya han cumplido su tope máximo de socios y hay hasta 80 personas en lista de espera", reconoce el responsable del bando romano.