Cartagena transforma sus residuos en energía y ahorra más de 140.000 euros al año

El Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma, han culminado la modernización de la planta de cogeneración de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cabezo Beaza. Esta actuación ha supuesto una inversión de 961.659 euros y permitirá generar un ahorro energético de 142.000 euros cada año. La alcaldesa, Noelia Arroyo, y la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, han visitado las instalaciones para comprobar el resultado de unas obras que refuerzan la sostenibilidad del sistema de saneamiento cartagenero.

Más potencia y 100% de agua reutilizada

Durante la visita, Arroyo ha destacado la importancia de esta infraestructura, la principal de las cuatro que operan en el municipio. Gracias a ella, se captan y depuran más de 13 hectómetros cúbicos de agua que "se reutilizan prácticamente al 100% para el riego, lo que supone un soporte vital para la agricultura y el empleo en la comarca".

La regidora ha subrayado que la inversión de la Comunidad Autónoma y ESAMUR no solo genera un ahorro económico, sino que aporta "mayor potencia y capacidad para abastecer a la propia planta", mejorando el servicio a la población al "transformar los residuos en valor mediante la innovación y la optimización de recursos energéticos" junto a la concesionaria Veolia.

Un referente en economía circular

Por su parte, la consejera Sara Rubira ha señalado que la actuación es clave para modernizar una planta con más de 20 años de funcionamiento. Este proyecto permite que el biogás generado en la descomposición de lodos se convierta en energía eléctrica para autoconsumo.

Este proceso de economía circular es un ejemplo del modelo de gestión hídrica que ha convertido a la Región de Murcia en un referente mundial, logrando reducir la huella de carbono y los costes de explotación.

Renovación técnica para mayor eficiencia

La intervención ha permitido sustituir el generador principal, cuya potencia aumenta de 240 a 300 kilovatios, y renovar calderas de biogás, gasómetros y circuitos de calefacción. Además, se ha incorporado un sistema de filtrado por carbón activo para eliminar gases corrosivos, garantizando una mayor vida útil de los equipos.

Gracias a estas mejoras, la EDAR generará una media de 1,42 millones de kilovatios hora al año, lo que se traduce en el citado ahorro de 142.000 euros anuales. Finalmente, la consejera ha anunciado que Cartagena acogerá una jornada técnica de ESAMUR el próximo 29 de abril en la Universidad Politécnica (UPCT), consolidando su papel como centro de innovación hídrica.