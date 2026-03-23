Cartagena se transforma en la capital mundial de la magia con un festival de tres días

El festival Cartagena es Magia regresa a la ciudad portuaria para celebrar su cuarta edición. Durante el fin de semana del 10, 11 y 12 de abril, la ciudad se convertirá en la capital de la magia gracias a una iniciativa impulsada por el mago Abel y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena y la dirección de calidad turística de la Región de Murcia.

El propio Abel destaca que el objetivo es traer a "artistas que están recorriendo el mundo" y que es "muy difícil de ver por lo menos aquí en Cartagena".

Una programación para todos los públicos

El festival arrancará el viernes 10 de abril con una jornada de magia en la calle en el Parque de los Juncos, a cargo del joven talento regional Antoñico Francés, con acceso gratuito para toda la familia.

Esa misma noche, el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy acogerá una gala única y exclusiva de magia de cerca para solo 300 personas, con los actuales campeones del mundo de la especialidad, el Dúo, formado por dos jóvenes españoles. Se trata de una gala que el propio Abel define como "única, porque no se vuelve a repetir con esa combinación de artistas".

Es una gala única, y decimos única porque no se vuelve a repetir con esa combinación de artistas" El mago Abel Director del Festival

En este espectáculo íntimo, donde los juegos de cartas y monedas al estilo de Juan Tamariz se proyectarán en pantallas para que nadie pierda detalle, también participarán los jóvenes talentos andaluces Octavio Sánchez y Miguel García, junto al ilusionista murciano Matute Xen, que conducirá el acto.

COPE Abel en los estudios de COPE

Escapismo, humor y magia para adultos

El sábado 11 la emoción se trasladará al Palacio Consistorial, donde el especialista Raúl Alegría protagonizará un impresionante reto de escapismo gratuito, colgándose de una trampa de acero suspendida por una grúa. La jornada se completará con la magia cómica de Héctor Sansegundo, que ha recorrido medio mundo con su espectáculo de calle.

Como novedad, este año el festival estrena una sesión de magia solo para adultos en el emblemático Mister Witt Café. El ilusionista murciano Javi Martínez ofrecerá un espectáculo de mentalismo, demostrando que la magia no es solo para niños. Como afirma el director del festival, "la magia es un arte que es tan bonito que puede adaptarse para niños de un año a adultos de 99, 100 y 200 años".

La magia es un arte tan bonito que puede adaptarse para niños de un año a adultos de 99, 100 y 200 años" Abel Director del festival

Un cierre a lo grande en El Batel

El domingo 12 de abril el festival concluirá con una jornada doble. Por la mañana, el premio nacional de Magia, Kachinocheve, ofrecerá su show familiar en la plaza Juan XXIII. El broche de oro llegará por la tarde con la Gala de Campeones en el Auditorio El Batel, un espectáculo de gran formato al más puro estilo Las Vegas y diseñado para que la visibilidad sea perfecta desde cualquier butaca.

En esta gala final participarán artistas de talla mundial como la cubana Lucía Rivera, especialista en cambio rápido de vestuario y participante de America's Got Talent; Raúl Alegría con sus grandes ilusiones; y el mago cómico Héctor Sansegundo. El propio Mago Abel presentará sus nuevas creaciones, todo ello bajo la dirección del clown El Gran Dimitri. Las entradas y la programación completa ya están disponibles en la web oficial festivalcartagenasmagia.com.