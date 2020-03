El FC Cartagena suspende los entrenamientos por el coronavirus

El FC Cartagena también se queda en casa. Ya había suspendido los entrenamientos de los más pequeños de las escuelas. Desde hoy el primer equipo tampoco va a seguir entrenando porque la situación que el coronavirus está provocando en la Región y más en la súltimas horas en las que la llegada de gente de otras comunidades, alguno de ellos ya infectados con el covid_19. La llamada de la Federación española a cesar las sesiones de trabajo se va a cumplir y estarán atentos a las recomendaciones oficiales para retomar el trabajo.

Hasta esta jornada el equipo ha trabajado con normalidad, pero desde hoy no lo harán como ha explicado el director general del club Manolo Sánches Breis. "Han entrenado, pero viendo la situación se para y el lunes iremos valorando la situación, porque va a tardar en reanudarse la competición". Ellos no hacen cábalas sobre el futuro. "Veníamos de recuperar el liderato, pero no sabemos si irá bien o mal el parón porque no se va a jugar. No es agradable esta situación que para la competición y lo único quede deseamos es que pase lo antes posible y que sea una pesadilla ya pasada y se vuelva a la normalidad. Nosotros no hacemos quinielas. EL reglamento será claro en un caso como el que puede darse, pero es absurdo pensar en nada porque todo va cambiando al minuto aunque la sensación es que en dos semanas no se va a reanudar la competición", explica el responsable albinegro en COPE.

Las oficinas y la tienda oficial también permanecerán cerradas hasta nuevo aviso para proteger la salud de los trabajadores de la entidad.