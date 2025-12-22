Cartagena refuerza su red de corazones que salvan vidas con más de 160 desfibriladores

El programa municipal Cartagena Ciudad Cardioprotegida continúa ampliando su red de dispositivos salvavidas. Recientemente, se ha instalado un nuevo desfibrilador externo (DEA) en el exterior del consultorio médico de Vistalegre, con lo que la red pública supera ya los 160 equipos a disposición de toda la ciudadanía.

Un hito a nivel nacional

El concejal de Formación, Álvaro Valdés, ha hecho balance del programa y ha destacado que la extensa red se ve reforzada por los desfibriladores instalados en vehículos municipales de emergencia, como los de la Policía y Bomberos, "que dan un servicio inmediato en las circunstancias más necesarias".

Gracias a este programa, "Cartagena es un hito a nivel nacional en la protección y en la salud de nuestros vecinos", ha afirmado Valdés.

Compromiso con todos los barrios

"Con esta nueva instalación en Vistalegre, seguimos avanzando en nuestro compromiso de llevar la cardioprotección a todos los barrios y diputaciones del municipio", ha concluido el concejal.

En sus declaraciones, el edil también ha tenido unas palabras de agradecimiento para el funcionario Antonio Pastor, que está a punto de jubilarse. Valdés ha querido "agradecerle todos estos años de servicio a los ciudadanos de Cartagena y, en especial, al Ayuntamiento con el programa de Cartagena Ciudad Cardioprotegida".