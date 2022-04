Cartagena recibe en mayo 33.500 cruceristas en 27 escalas y una triple este domingo

El puerto de Cartagena recibirá en mayo 33.500 cruceristas en un total de 27 escalas. y una de ellas, la del próximo domingo, será triple y estará formada por los buques “Celebrity Constellation”, que es la primera vez que recala en la ciudad, “Wonder of the Seas” y “Viking Star”.



También se recibirán en mayo siete dobles escalas, y la protagonizarán los cruceros “Celebrity Edger” y “Scenic Eclipse” (día 3); “Odysssey of the Seas” e “Insignia” (día 4); así como “Clio” y “Le Bellot” (día 7).



El siguiente día con doble escala será el 13 con el “Azamara Quest” y “Costa Diadema”; y el 19 lo harán “Vision of the Seas” y “Clio”. Este último buque volverá a protagonizar una doble escala el 27 junto a “Marella Discovery 2”. La última doble escala serán el 30 de mayo con los buques “Viking Mars” y “Enchanted Princess”.



La presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, ha destacado desde Miami la recuperación de escalas de cruceros, lo que “demuestra lo conocido que comienza a ser Cartagena como destino gracias al trabajo realizado desde todos los ámbitos”.



La Autoridad Portuaria de Cartagena asiste en Miami a la feria Seatrade Cruise Global, con el objetivo de dar a conocer las excelencias que ofrece Cartagena como destino mediterráneo por su gastronomía, cultura, cercanía con la ciudad, deporte, además de cumplir con unas estrictas medidas de control para la seguridad de pasajeros y tripulación.



“Hoy estamos en Seatrade Cruises Global, pero es mucho el esfuerzo que se realiza en asistir a ferias, convenciones, foros para hacer crecer la llegada de cruceros”, ha apuntado Muñoz.



Durante el evento, se han mantenido reuniones con distintas navieras, entre otras Norwegian, Regent Seven Seas, Windstar, The World, Seadream, para promocionar a Cartagena como un destino no solo histórico y cultural, sino también de naturaleza y aventura, con nuevas experiencias que hagan más atractiva la elección del Puerto de Cartagena.



Entre ellas, excursiones en kayak desde El Portús y visitas a las cuevas de Neptuno y el Gigante; ruta ciclista por el Mar Menor y visita a las salinas de San Pedro; experiencias de buceo en la Reserva Marina de Islas Hormigas; ruta a caballo o bicicleta de montaña en el parque natural de Calblanque; y visita a Castillitos y ruta por diversas fortalezas.



Muñoz ha realizado un balance de las reuniones mantenidas “con impresiones muy positivas en cuanto a los esfuerzos de colaboración con ellos en la situación Covid y lo demuestra la confianza que nos otorga las 200 escalas para este año”.