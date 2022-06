Cartagena realiza la propuesta de adjudicación del proyecto de retirada de secos y fangos del Mar Menor

LaMesa de Contratacióndel Ayuntamiento ha realizado esta mañana propuesta de adjudicación de la redacción del proyecto de retirada de secos y fangos y ha abierto las ofertas para un nuevo contrato de mantenimiento de 900.000 euros que incluye retirada biomasa, dos de las principales consecuencias sobre las playas del la situación del Mar Menor.



Según ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo, durante la presentación de las actuaciones llevadas a cabo en la recuperación del Mar Menor por la Comunidad, estos son los principales factores que deterioran el baño en esas playas y, aunque el Ayuntamiento entiende que eso trabajos no son de su competencia, ha decidido asumirlos.



El proyecto para la restauración ambientalde las zonas de baño del Mar Menor deberá concretar los métodos que tiene que aplicarse en, al menos,diez zonaspropuestas por los técnicos municipales en las playas de Los Urrutias, Punta Brava, Estrella de Mar y Los Nietos. El pliego establecía diez meses de plazo para la ejecución, todas las licitantes han ofrecido bajas de sesenta días.



La consultora ambiental deberá estudiar las condiciones de cada zona y proponer la mejor metodología en cada caso para retirar los fangos provocados por la descomposición de algas y para, también, para redistribuir arenas en donde sea técnica y ambientalmente viable. El objetivo es recuperar el lecho marino original y alcanzar un perfil de la playa estable.



La consultoradeberá elaborar toda la documentación necesaria para la obtención de los permisos ambientales y habrá de incorporar todas la sugerencias en un documento final que permitirá contratar los trabajos de retirada.



Como Arroyo ha recordado, “Nadie ha hecho esto antes. El Ministerio se comprometió a hacerlo, pero se ha echado atrás. Por eso no hay precedentes sobre este tipo de trabajo, partimos de cero y se debe programar una intervención por fases, empezando por una fase experimental con un análisis de resultados para seguir avanzando en las siguientes fases con más seguridad”.



La alcaldesa ha lamentado que se hayan perdido tres años desde que la ministra se comprometió a realizar la retirada de secos y fangos. “Aunque esos trabajos figuraban como prioridades en el Plan del Borde Litoral del Ministerio, esos compromisos han sido eliminados y el Ayuntamiento ha decidido hacerse cargo.



Tardaremos más porque ellos tienen los técnicos, tienen los medios y pueden acortar los trámites ambientales, pero no podemos decirles a nuestros vecinos que sigan esperando”. El Gobierno local ha contado con la ayuda de la Comunidad Autónoma, que financia mediante una subvención la redacción del proyecto.



RETIRADA DE BIOMASA



La mesa de Contratación ha analizado las ofertas para el contrato de mantenimiento de playas por 900.000 euros anuales que será dedicado principalmente a las tareas de retirada de biomasa para impedir el deterioro de las zonas de baño por la acumulación y descomposición de las algas que proliferan cada vez a mayor ritmo en el Mar Menor.



El contrato, que se adjudicará en una próxima mesa, será activado cuando se consuman los contratos de emergencia actualmente activos y con los que el Ayuntamiento ha cuadruplicado las horas de trabajo de la brigadas de recogida.



La alcaldesa ha reiterado que la aparición de algas “ha pasado de ser un problema estacional y localizado a convertirse en un grave riesgo medioambiental extendido todo el año por todo el Mar Menor. Todas las administraciones deben participar en los enormes gastos que genera esta necesidad continua de tener personal retirando algas a pie de playa por casi todo el Mar Menor que obliga a una a un constante esfuerzo para evitar su acumulación", ha dicho la alcaldesa.



Arroyo entiende que es imprescindible la actuación de todas las administraciones para combatir estas consecuencias que ya son estructurales en el Mar Menor.