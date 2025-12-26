Cartagena reafirma su apuesta por el arte del belenismo con los premios a sus mejores nacimientos

El IV Concurso de Belenes organizado por el Ayuntamiento de Cartagena ya tiene a sus ganadores. La parroquia San Antonio Abad, el colegio Comarcal Azorín y Pedro Martínez Fuentes han sido los galardonados en las categorías de entidades, centros educativos y particulares, respectivamente. Los premios han sido entregados por el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

Impulso al arte belenista

El concejal ha felicitado a todos los participantes y ha destacado el compromiso del consistorio con esta tradición. Según Jáudenes, la iniciativa "pone de manifiesto la apuesta que desde el gobierno municipal se realiza para dar a conocer el arte del belenismo, entre todos los cartageneros, especialmente, entre los más jóvenes".

Pone de manifiesto la apuesta que desde el gobierno municipal se realiza para dar a conocer el arte del belenismo" Ignacio Jáudenes Concejal de Cultura

Jáudenes también ha recordado que, aunque los belenes ya decoran la ciudad, "los artistas de esta disciplina trabajan durante todo el año para que podamos disfrutar de estas piezas únicas". Este reconocimiento busca valorar esa dedicación constante que mantiene viva la tradición.

Premios y criterios del jurado

En cada una de las tres categorías se ha entregado un primer premio, dotado con un trofeo valorado en 250 euros y un diploma. Los segundos clasificados, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, el colegio Maristas y Luís García Solano, han recibido un trofeo de 100 euros y su correspondiente diploma.

El jurado, formado por representantes de Cultura y de las asociaciones belenistas de Cartagena, ha valorado criterios como la presentación artística, el impacto visual y el uso de materiales reciclados en la composición de los nacimientos.

La ciudad de Cartagena acoge durante la Navidad una amplia muestra de belenes, como el tradicional de la Plaza San Francisco o el belén a tamaño real de las antiguas Puertas de Madrid, además de otros 24 nacimientos instalados en barrios y diputaciones.