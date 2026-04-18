Cartagena reactiva un gigante urbanístico con 450 viviendas en el barrio de San Ginés

El Ayuntamiento de Cartagena ha reactivado con la promotora Pryconsa, un ambicioso proyecto urbanístico en el barrio de San Ginés. La actuación contempla la construcción de más de 450 viviendas en los terrenos de la antigua fábrica de hielo, junto al puente de Torreciega, un solar que llevaba una década paralizado.

Un complejo residencial con todo tipo de servicios

La promoción, que ya ha comenzado su comercialización, incluye pisos de uno a cuatro dormitorios, áticos y bajos con jardín, con precios que oscilan entre los 148.000 y los 283.000 euros. El complejo residencial contará con piscina, zona de ejercicio exterior, gimnasio cubierto, club social, área de juegos infantiles, piscina infantil, pista multideportiva, salas comunes y un espacio de coworking.

Según las previsiones del Ayuntamiento, la empresa abrirá el piso piloto entre mayo y junio, tras recibir la licencia municipal. Si no surgen imprevistos, las obras podrían comenzar a finales de este mismo año. La reactivación ha sido posible después de que el consistorio acordara con la promotora una rebaja en los avales exigidos, según ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Muy pronto, el barrio de San Ginés va a tener vivienda asequible con muchos más jóvenes y muchas familias" Noelia Arroyo Alcaldesa de Cartagena

Una década de bloqueo

El proyecto se desarrollará sobre una superficie de más de 45.000 metros cuadrados, situados junto a la línea férrea Madrid-Cartagena, la avenida Pintor Portela y la calle Mahón. Aunque el planeamiento urbanístico data de 2008, las obras de urbanización nunca llegaron a ejecutarse. Los terrenos, promovidos inicialmente por Sando Proyectos Inmobiliarios, pasaron en 2013 a manos de Inversiones Inmobiliarias Canvives S.A.U., que tampoco cumplió con los plazos establecidos.

La alcaldesa destaca que la promotora Pryconsa tiene "gran prestigio nacional" y que la nueva promoción atraerá "vivienda asequible con muchos jóvenes y muchas familias".

Se espera que este aumento de población "va a beneficiar también y va a mejorar todos los servicios que se presten en el barrio".