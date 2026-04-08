Cartagena quiere acoger el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades en 2027

Los hermanos mayores de las cuatro cofradías se han reunido este miércoles con la alcaldesa para hacer un balance positivo de la Semana Santa de este año. En el encuentro, además de las felicitaciones por el éxito de las procesiones, se ha confirmado que la ciudad presentará su candidatura oficial para acoger el Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías en 2027.

Una Semana Santa de récord

La regidora ha querido "felicitar a los hermanos mayores por el éxito de esta Semana Santa", reconociendo "el trabajo que conlleva durante todo el año". Ha destacado la excelente planificación y la estrecha colaboración con el Ayuntamiento para que todo saliera bien, un respaldo que ha calificado de "histórico".

El presidente de la Junat de Cofradías, Javier Pavía, ha dicho que la Semana Santa ha sido un éxito con cerca de 20.000 participantes en las procesiones y sobre todo con ausencia de incidentes relevantes.

El buen tiempo ha sido un factor clave, hasta el punto de que el hermano mayor marrajo ha asegurado que en sus diez años al frente, "es el mejor año". Este sentir ha sido unánime entre los responsables de las cofradías, que han valorado muy positivamente el transcurso de los desfiles.

Impacto económico y turístico

La alcaldesa ha calificado la Semana Santa como "histórica en cuanto a datos". Se ha registrado una ocupación hotelera que alcanzó el 100% en los días festivos y un notable consumo en la hostelería y el comercio.

El turismo también ha mostrado un comportamiento excepcional. Los centros de interpretación y museos de Cartagena Puerto de Culturas recibieron más de 47.000 visitantes en marzo, 8.000 más que el año anterior. A esta cifra contribuyeron los 12.000 cruceristas que llegaron a la ciudad durante los días de Semana Santa.

Objetivo: el encuentro de 2027

El Ayuntamiento y la Junta de Cofradías defenderán "con ilusión" la candidatura en Zaragoza, ciudad que acoge este año el evento. El objetivo es que Cartagena sea la sede en 2027 de un encuentro que podría atraer a más de 2.000 jóvenes cofrades, replicando el éxito que tuvo en Lorca.

Finalmente, la alcaldesa ha destacado el "buen entendimiento" entre los cofrades y el sector servicios. También ha informado de que la Policía Local realizó más de 800 intervenciones durante los desfiles, todas de carácter leve, lo que confirma que "ha sido una Semana Santa muy positiva en todos los sentidos".