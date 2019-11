Cartagena presenta una agenda cargada de actividades

Es este un ideal fin de semana para perderse por las calles del centro y disfrutar del mercadillo medieval esquivando el frío, que ahora sí está llegando a Cartagena. Actividades y productos para disfrutar en la compañía de la familia o los amigos. Sin embargo, si quieren estar a cubierto, la oferta también es interesante. La Asociación benéfica Cartagena por la Caridad organiza el concierto solidario de la unidad musical del Tercio de Levante y la de la Academia general del aire. Serán alrededor de 100 músicos los que pasarán por el escenario del Batel, dando comienzo a las 18.30 horas con un programa preparado por ambos directores que abrirá la pieza 'You are my life' con un arreglo para bandas que se estrenará en este concierto, para después seguir con obras españolas junto con el tenor y romanzas, folclore gitano, la actuación de solistas de ambas bandas y una obra con la colaboración de la Escuela de Danza Municipal de Cartagena. Seguirá con la parte militar en la que interpretarán 'El sitio de Zaragoza' con el arreglo para banda de Cristóbal Oudrid, contando también con un pequeño guiño a la Semana Santa Cartagenera y un homenaje al general y músico fallecido recientemente, Francisco Bravo. Las entradas, que tienen un precio de 8 euros para el anfiteatro 2, 10 euros para el anfiteatro 1 y 12 euros en platea, se pueden adquirir en la página web www.auditorioelbatel.es o en las taquillas del auditorio y del Nuevo Teatro Circo. Todo lo recaudado con las entradas se destinará a las tres asociaciones benéficas.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena ha preparado una serie de actividades gratuitas para celebrar su Semana Cultural del 9 al 14 de noviembre. La obra de teatro Don Juan Tenorio y conferencias sobre el cementerio de Los Remedios, la Orden de Santa María de España o sobre el Festival de Cine de Cartagena van a copar el salón de actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. La sede de esta institución se encuentra en la Calle del Aire. El Ayuntamiento de Cartagena colabora en esta semana cultural. Arranca con la obra de teatro ‘Don Juan Tenorio. Doña Inés del Alma Mía’ el sábado 9 de noviembre a las 20:15 horas, que representará la compañía Ditirambo. El lunes 11 de noviembre a las 20:15 horas, tendrá lugar la conferencia sobre apuntes históricos artísticos del Cementerio de Los Remedios a cargo del cronista de la ciudad de Cartagena Juan Ignacio Ferrández García.

Más actividades

Cartagena Piensa en la Diputación de Santa Lucía ha organizado para este sábado un recorrido guiado por el Cementerio Municipal de Nuestra Señora de Los Remedios, para conocer mejor el primer camposanto de carácter monumental de la Región y ejemplo singular de escultura y arquitectura del siglo XIX e inicios del XX. Este Paseo por la Ciudad de los Muertos comenzará a las 16,30 horas desde la puerta principal y será conducido por Ignacio Benedicto Albaladejo, licenciado en Periodismo y Guía Oficial. La asistencia es libre y gratuita y no precisa inscripción previa.

Más música, a las 19 horas, la Agrupación Musical Sauces realizará el Tradicional Concierto de Santa Cecilia, dirigido por Andrés Pérez Bernabé y por el director invitado José Alberto Pina Picazo. Esta actuación cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena. Será en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena y las entradas pueden ser adquiridas en la taquilla del teatro por 7 euros.

Otra de las actividades programadas es de la semana del 18 al 22 de noviembre, en la escuela de música Sauces se realizarán actuaciones de grupos de cámara de profesores y alumnos, talleres de mantenimiento de instrumentos de instrumentos y masterclass.