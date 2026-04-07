Cartagena Piensa despliega una nueva edición para reflexionar sobre los grandes temas de nuestro tiempo

Cartagena Piensa ha lanzado la programación de su 29ª edición, que ofrecerá hasta finales de junio más de una treintena de propuestas para fomentar el debate colectivo. La iniciativa, sostenida por el Ayuntamiento de Cartagena en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, ha sido ideada y desarrollada por el Grupo Promotor del programa.

El director general de Cultura, Eugenio González, ha explicado que en este nuevo trimestre "Cartagena Piensa vuelve a invitarnos a detenernos, a pensar juntos y a dialogar sobre los grandes temas de nuestro tiempo: la educación, la desigualdad, la cultura, la ciencia, la identidad o los retos sociales que compartimos". Se trata, según González, de un programa plural, abierto y profundamente conectado con la realidad.

Ayuntamiento de Cartagena Cartagena Piensa

En esta misma línea, Gabriel Navarro, representante del grupo promotor, ha destacado que la programación "busca rescatar el valor y el respeto de la humanidad". Navarro ha añadido que el objetivo es lograrlo "con la colaboración de otras entidades, universidades, museos, colectivos y organismos públicos que caracterizan una trama relevante de integración comunitaria en torno a esta misión de democratizar el saber con el conjunto de la ciudadanía".

Un cartel con voces de prestigio

El programa de este trimestre contará con la participación de reconocidas figuras del panorama cultural y periodístico. Entre ellos se encuentran el fotoperiodista Manu Brabo, ganador del Premio Pulitzer en 2013; el poeta Juan Carlos Mestre, una de las voces más destacadas de la poesía actual; el escritor y helenista Pedro Olalla; el ensayista Javier López Alós; y la ilustradora Sarah Massou.

La reflexión sobre el arte y la literatura será uno de los ejes principales, con presentaciones de libros y debates. Pedro Olalla, conocido por su trabajo sobre la mitología griega, estará en Cartagena el 18 de abril, mientras que la ilustradora Sarah Massou Vicente reflexionará sobre identidad y arte el 5 de mayo. Dentro del ciclo Poesía en el Pensamiento, Juan Carlos Mestre presentará el 5 de junio su obra "Asamblea. Poesía reunida 1975-2025".

Espacios para el debate y la ciencia

El director general de Cultura ha destacado la diversidad de formatos, que incluyen "charlas, mesas redondas, presentaciones de libros o encuentros más informales", todos con el fin de "generar pensamiento crítico y comunidad". La divulgación científica y el análisis del pensamiento también tendrán su espacio, junto a secciones ya consolidadas como el club de lectura feminista o los Cafés Filosóficos en El Soldadito de Plomo.

Además, el programa colabora con el festival Mucho Más Mayo e incluye iniciativas como la IV Edición de la marcha “Anda con Rascasa”. Esta acción participativa recorrerá los barrios de Los Mateos, Lo Campano y Santa Lucía para visibilizar y promocionar su riqueza cultural, histórica y patrimonial.