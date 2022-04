Cartagena pide al Ministerio que ejecute el colector de vertido cero para cortar la descarga al Mar Menor

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha vuelto a pedir que ejecute el colector vertido cero para cortar la descarga del acuífero, contaminado por nitratos, en el Mar Menor. Así lo ha manifestado tras la reunión del Foro de Coordinación Interadministrativa del Mar Menor, celebrado este viernes en Cartagena, en la que ha recordado que laconstrucción del colectorfue reclamada como prioritaria por el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena al comienzo de la legislatura.



La regidora ha recordado que un segundo informe del Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que el acuífero seguirá contaminado al menos 20 años más, y sostiene que no podemos resignarnos a descontaminar el acuífero antes de 2039. “El Mar Menor no va a soportar 20 años de nitratos, ni la economía ni los vecinos”, ha dicho Arroyo.



La Arroyo ha recordado que es el colector vertido cero el que puede impedir que el acuífero contaminado descargue en la laguna, tal y como reconocía el Ministerio a través de la memoria del plan del colector vertido cero, “cuyo objeto final es disminuir al máximo el vertido al Mar Menor de las aguas que, procedentes del acuífero cuaternario del Campo de Cartagena, alcanzan la laguna. También se prevé la captación de las aguas que discurren por la rambla del Albujón en el tramo inmediatamente anterior a su desembocadura”, según recogía el documento.



Para la alcaldesa, la solución “contra esta condena a 20 años de desastre la tiene elaborada el Ministerio”, y se conoce desde hace años. Y ha recordado que el proyecto, presupuestado en 70 millones de euros, está terminado y diseñado para canalizar 12 hectómetros cúbicos al año.



“Cada año que no se hace es un año más hacia la muerte del Mar Menor. Debe hacerse, debe hacerse con urgencia y nos da igual que lo haga el Ministerio o la Comunidad Autónoma”, ha dicho la alcaldesa, que ha calificado de inexplicable “que tengamos la solución preparada y no la pongamos en marcha”.



CONTRATO RETIRADA DE BIOMASA



Arroyo también ha recordado que el Ayuntamiento de Cartagena “va a adjudicar este mismo mes de mayo un contratopor un importe de 90.000 euros para la retirada de biomasa de las playas del litoral del Mar Menor de la zona de Cartagena”, ha resaltado la alcaldesa.



“Con este contrato puente ya habremos dedicado 290.000 euros a la limpieza de biomasa en el Mar Menor con un contrato puente más el contrato provisional de 200.000 euros que ya habíamos aprobado, hasta la adjudicación del gran contrato de mantenimiento que hemos licitado para cuatro años por parte del Ayuntamiento y que prevemos que se pondrá en funcionamiento antes de que termine el año, tras la resolución de todos los trámites administrativos”, ha dicho la regidora.



La alcaldesa ha comparecido tras la reunión con el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, que ha vuelto reclamaral Gobierno de España la transferencia de las competencias de la cuenca vertiente del Mar Menor para poder actuar en el acuífero y las ramblas de forma urgente, “una petición que ya realizamos el pasado20 de agosto y a la que ni siquiera nos han respondido”.



“Tras las últimas semanas, en las que hemos tenido precipitaciones de manera continuada, asistimos a como el Albujón ha pasado a convertirse en el segundo río más caudaloso de la Región, vertiendo al Mar Menor 1.485 litros de agua dulce por segundo y 10.226 kilos de nutrientes, lo que sumado al resto de entradas superficiales supone la entrada al día de 156 millones de litros de agua dulce y 15.548 kilogramos de nutrientes”, ha informado Luengo.



A la reunión ha asistido de forma telemática el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; los alcaldes de San Javier y San Pedro del Pinatar, José Miguel Luengo y Visitación Martínez; así como el Secretario general de la Delegación del Gobierno, Francisco Giménez; el Director General del Agua, José Sandoval; el Secretario general de la consejería, Víctor Manuel Martínez, los concejales de Litoral e Infraestructuras, Cristina Pérez y Diego Ortega; y el portavoz del comité de asesoramiento científico, Emilio María Dolores.