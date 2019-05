Cartagena nunca se rinde

En el ambiente futbolero de la ciudad suele decirse que la suerte es esquiva con el Efesé. Su historia está hecha de episodios amargos y decepciones que han ido dejando heridas en los corazones albinegros. Algunos se bajaron del carro. Otros resisten, a pesar de la doble herida del pasado curso que no ha cicatrizado todavía. Esa marca solo se curará con un ascenso. Los que siguen, muchos son jóvenes enamorados del ascenso en Alcoy, son los que cantan aquello de que ¡Cartagena nunca se rinden'. Parte de ellos son los más de mil aficionados que hoy han estado en el Cartagonova en una cita que ha dejado sin palabras a los presenten. El que no se motive ante momentos como el vivido hoy no tienen sangre o al menos no es albinegra.

Esperaban ansiosos el entrenamiento a puerta abierta. Desafiando al calor, se han dejado las gargantas y han hecho un emocionante pequeño ensayo de la presión que va a soportar el Castilla el domingo cuando salte al Cartagonova. Solo que hoy esa presión ha sido emoción para los técnicos, futbolistas y directivos del Cartagena. Los protagonistas sobre el césped han comprobado de primera mano que los aficionados creen en una remontada que la grada ya ha empezado. Cánticos, vítores y gestos, incluido el himno que están listos para cuando arranque el domingo,a las 19.30 horas, la función de verdad. El mismo marcador decía hoy 'Operación remontada'. Necesitan un 2-0 para remontar el 3-1 de la ida, aunque hay más combinaciones.

Necesitan remontar

Curiosamente, con un resultado adverso, se ha generado un momento de comunión impresionante que deja la pelota en el tejado de unos futbolistas, que al terminar han agradecido por las redes sociales el impulso que les ha dado su hinchada. Creen y les van a intentar llevar en volandas. Esta vez los 12.021 que ya han comprado sus entradas son más que un número. Son un rugido salido desde las mismas entrañas, desde la rabia de saber que se está haciendo todo bien y que solo falta un último esfuerzo para volver a Segunda. Mañana volverán a abrir las taquillas, de 11 a 14 horas con las localidades liberadas y precios libres también.

Por si alguien no se ha enterado de que la ciudad se juega el ascenso, los aficionados se concentrarán mañana a las 11.30 horas en el Cartagonova y saldrán anunciando el partido en una caravana de coches por la ciudad. El club dio más normas para la remontada. Se cantará el himno a capela y luego quieren que se anime a los futbolistas con el saludo vikingo. Todavía quedan dos para completar las piezas del puzzle con el que quieren conseguir una animación de 10 y que los jugadores corran en el partido con el aliento de las alrededor de 13.000 gargantas que les apoyarán desde las gradas. Más no pueden hacer los seguidores, aunque también habrá recibimiento el domingo y se intuye de los más apasionados de la historia de la entidad.