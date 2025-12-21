Cartagena se llena de color esta Navidad con más de 30.000 plantas y decoración sostenible

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del servicio municipal de Parques y Jardines gestionado por Actúa, ha comenzado la ambientación navideña del municipio. Para ello, se ha iniciado la plantación de más de 30.000 plantas de temporada que llenarán de color los distintos espacios públicos durante estas fechas tan señaladas.

Novedades florales y sostenibles

Este año, la campaña incorpora nuevas variedades ornamentales para crear composiciones más diversas y vistosas. Entre las nuevas especies se incluyen la brassica olearacea, el ciclamen rojo y blanco, la poinsettia rosa y blanca, así como ejemplares de abies normandiana y gold great.

Como principal novedad, la decoración de esta Navidad incluye adornos elaborados con madera reciclada. Esta iniciativa refuerza el compromiso con la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos por parte del consistorio.

Mantenimiento durante todo el año

Además de estas actuaciones especiales por las fiestas, el Ayuntamiento y Actúa mantienen sus trabajos habituales de conservación y cuidado de las zonas verdes y los elementos vegetales del municipio durante el resto del año.