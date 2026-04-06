Cartagena lanza ayudas de 200 euros para que los jóvenes se saquen el carné de conducir

El Ayuntamiento de Cartagena ha presentado una nueva convocatoria del programa NOVEL 2026, una iniciativa destinada a facilitar la obtención del carné de conducir a los jóvenes de entre 18 y 30 años empadronados en el municipio. La ayuda directa será de 200 euros por beneficiario, con un presupuesto total de 10.000 euros que permitirá alcanzar a unos 50 jóvenes cartageneros.

El concejal de Juventud, José Martínez, ha explicado que el objetivo es aliviar la carga económica que supone la obtención del permiso y, a su vez, mejorar la empleabilidad. “Sabemos que sacarse el carnet de conducir supone un esfuerzo económico importante para muchas familias jóvenes. Con estas ayudas queremos aliviar esa carga y, al mismo tiempo, facilitar el acceso al empleo, donde tener el permiso de conducir es cada vez más un requisito imprescindible”, ha señalado Martínez.

Queremos aliviar esa carga y, al mismo tiempo, facilitar el acceso al empleo" José Martínez Concejal de Juventud

Requisitos y compatibilidad de las ayudas

Para acceder a la ayuda, los solicitantes deben tener entre 18 y 30 años, estar empadronados en Cartagena y haber obtenido cualquier tipo de permiso de conducir entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. La selección se realizará mediante un baremo que valorará la renta familiar, la condición de demandante de empleo, la pertenencia a una familia numerosa o tener una discapacidad reconocida.

Una de las ventajas de esta edición es que las ayudas municipales son plenamente compatibles con las ofrecidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. De esta forma, los jóvenes cartageneros pueden beneficiarse de una doble línea de apoyo económico para obtener su licencia.

Alta demanda y plazo de solicitud

El programa ha demostrado tener una gran acogida en convocatorias anteriores. El año pasado, el consistorio recibió cerca de 200 solicitudes, lo que evidencia la alta demanda de este tipo de ayudas entre la juventud del municipio. “Es una ayuda muy valorada, porque llega directamente a quienes más lo necesitan. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo estas políticas de apoyo a la emancipación juvenil”, ha añadido el concejal.

Es una ayuda muy valorada, porque llega directamente a quienes más lo necesitan" José Martínez Concejal de Juventud

El plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de 2026 estará abierto hasta el próximo 2 de octubre. Las peticiones deberán tramitarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cartagena.