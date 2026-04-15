Cartagena impulsa el comercio del centro con 500 regalos directos por compras en el día de los Cascos Históricos

El centro de Cartagena ha puesto en marcha una nueva campaña para celebrar el Día de los Cascos Históricos de España, una iniciativa que busca incentivar las compras en los establecimientos de proximidad.

Desde el pasado 13 de abril y hasta el próximo día 24, los clientes podrán beneficiarse de una promoción especial organizada por el Centro Comercial Abierto para dinamizar la actividad económica local.

Una defensa del comercio de proximidad

Antonio Sánchez, presidente del Centro Comercial Abierto, ha explicado que la campaña es parte de una estrategia a nivel nacional de la federación para "defender los cascos históricos" y "no dejar que se mueran".

Según Sánchez, el sector atraviesa un momento complicado debido a la competencia de la venta online y las grandes superficies comerciales. "Desde la pandemia hacia acá, nos ha hecho mucho daño la venta por Internet", ha señalado.

No dejar que nuestros cascos históricos se mueran" Antonio Sánchez Presidente

Además, ha insistido en una de las reivindicaciones clave del sector: la necesidad de un parking gratuito para poder competir en igualdad de condiciones con los centros comerciales de la periferia. "Al final somos la imagen de la ciudad", ha recordado Sánchez, subrayando la importancia de mantener un centro vivo y atractivo tanto para los residentes como para los turistas.

Centro comercial abierto Una óptica del centro comercial abierto

Cómo conseguir uno de los 500 regalos

Para participar en la promoción, los clientes deben realizar una compra mínima de 25 euros en cualquiera de los pequeños comercios adheridos del casco histórico. Con el tiquet de compra, podrán acudir el día 24 de abril a un punto de exposición en el ICUE para elegir un regalo directo, valorado en aproximadamente 20 euros. En total, se repartirán 500 obsequios hasta fin de existencias.

Está enfocado principalmente al comercio pequeño y a ayudarle" Antonio Sánchez Presidente

Quedan excluidas de la campaña las grandes cadenas, los comercios de más de 300 metros cuadrados, la hostelería y los establecimientos situados fuera del casco histórico. El objetivo, según el presidente de la asociación, es claro: "Esto está enfocado principalmente al comercio pequeño y a ayudarle". La promoción está limitada a un regalo por persona para que los premios se repartan lo máximo posible.