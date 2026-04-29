Cartagena exporta su modelo de igualdad para las familias a otros municipios de España

El modelo de igualdad desarrollado en Cartagena ha centrado el interés de los municipios españoles durante la jornada 'Liderazgo de la mujer en la política', organizada en Madrid por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha presentado un conjunto de políticas públicas enfocadas en la conciliación, el apoyo a la maternidad, el fomento del empleo femenino y los cuidados de mayores y dependientes.

Ahorro para las familias y apoyo a la maternidad

Arroyo ha destacado la gratuidad de las escuelas infantiles municipales, que con 1.000 plazas permiten que "ninguna mujer tenga que renunciar a su desarrollo profesional o personal por falta de recursos". Esta medida supondrá un ahorro estimado para las familias que superará los 500.000 euros solo en 2026. Además, ha señalado que las ayudas directas a la maternidad llegaron a 322 mujeres el año pasado, con una inversión de más de 64.000 euros.

La alcaldesa ha defendido que el objetivo es ofrecer oportunidades reales. "En Cartagena defendemos la igualdad con políticas útiles, con apoyo a las madres y con oportunidades reales para que las mujeres puedan elegir su futuro con libertad", ha señalado Arroyo, quien cree que la presencia femenina en la gestión pública "ayuda a que las políticas sean realmente útiles".

Cuidados, dependencia y empleo

La regidora ha subrayado que la igualdad también implica reconocer las tareas de cuidados, desempeñadas mayoritariamente por mujeres. Por ello, el consistorio ha impulsado un programa de respiro familiar para cuidadoras, ofrece 53 plazas en centros de día y atiende a casi 1.000 personas mayores con ayuda a domicilio, además de servir 52.000 menús anuales. "Son recursos para aliviar la carga del cuidado y la atención", ha remarcado.

En el ámbito del empleo, Arroyo ha presentado datos de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE): el 65% de las nuevas empresas creadas están lideradas por mujeres y en 2025 se formaron 1.902 mujeres, lo que representa el 54% del alumnado total. "Nuestro objetivo es que las mujeres tengan un abanico de recursos a su alcance que le faciliten el camino profesional y laboral", apostilló.

Ayto Integrantes Comisión de Lucha contra la Violencia de Género

Compromiso contra la violencia machista

Finalmente, como presidenta de la Comisión de Lucha contra la Violencia de Género de la FEMP, Arroyo ha instado a integrar esta lucha en la "estructura ordinaria de los municipios". "No podemos hablar de liderazgo de mujeres, de igualdad y de democracia local sin hablar de quienes viven bajo amenaza. La violencia machista es una forma extrema de desigualdad", ha concluido.