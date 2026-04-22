Cartagena exige al Ministerio que repare sin más demora el emisario de Cala Reona, roto desde hace cuatro años

El Ayuntamiento de Cartagena ha urgido al Ministerio para la Transición Ecológica a que ejecute la construcción del emisario de Cala Reona, una infraestructura que lleva rota desde hace seis años. El concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, ha reclamado que se inicien las obras de una vez, dado que el proyecto técnico para su reparación ya está finalizado.

Un proyecto prioritario para el Mar Menor

La reparación de esta canalización forma parte del Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor. El Ministerio encargó el proyecto a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que ya lo ha finalizado. "Lo que esperamos es que ahora que tienen el proyecto lo ejecuten dentro de ese marco de actuaciones prioritarias", ha declarado Ortega, quien ha insistido en que a la administración central "solo le falta hacer la obra".

La depuradora asociada al emisario, la de Mar Menor Sur, da servicio a los municipios de Cartagena y San Javier, y en el futuro se conectará también con La Unión. A pesar de la rotura, que afecta a casi dos kilómetros de tubería, un "plan de vigilancia ambiental" garantiza que el agua que se vierte al mar "está en perfectas condiciones".

El concejal ha recordado que la depuradora fue declarada obra de interés general y se concibió originalmente sin emisario, pues se preveía que el agua tratada fuera utilizada por los agricultores. Sin embargo, problemas derivados de una desalobradora cercana hicieron necesaria la evacuación del agua al mar.

Para el Ayuntamiento, no haber previsto esta contingencia fue un "error técnico". El consistorio le ha recordado al Gobierno que "cuando hicieron la depuradora tenían que haberla dotado de ese emisario". La rotura original se debió a un temporal que fue declarado como catástrofe natural, y el propio ayuntamiento colaboró en la recuperación de los fragmentos de la tubería.