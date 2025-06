Cartagena corre por la esperanza: I Carrera 5K y XI Marcha Solidaria por las personas sin hogar de la Hospitalidad Santa Teresa

Cartagena se prepara para vivir un evento único, donde el deporte y la solidaridad correrán juntos por una misma meta: ayudar a quienes más lo necesitan. El próximo sábado 21 de junio, las calles de la ciudad acogerán la I Carrera 5K y la XI Marcha Solidaria organizadas por la Fundación Hospitalidad Santa Teresa, una cita que se ha convertido en símbolo de compromiso social.

Desde la organización dejan claro que es mucho más que una carrera: es un gesto que cambia vidas, porque se necesita financiación para la importante labor que desarrollan a diario con las personas en claro riesgo de exclusión social. También se necesita que el mensaje de solidaridad e igualdad se contagie.

Alonso Gómez López, presidente de la Fundación, ha recordado que esta iniciativa no solo tiene un fin deportivo o lúdico, sino que “es un evento en favor de las personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad. Queremos que la gente sepa qué hace la Hospitalidad, cómo trabajamos cada día por quienes no tienen nada”.

Con una marcha de 3 km y una carrera de 5 km, se han diseñado recorridos accesibles para toda la ciudadanía, desde los más pequeños hasta quienes deseen participar andando. “Queremos que nadie se quede fuera. Esta jornada está pensada para venir en familia, con amigos, con el corazón abierto”, ha señalado Gómez.

Hospitalidad Presentación Carrera y Marcha

La Fundación Hospitalidad Santa Teresa acoge actualmente a cerca de 50 personas en su albergue, ofrece más de 40 comidas diarias y proporciona servicios de higiene, atención psicosocial y acompañamiento. La realidad es dura: cada día crece el número de personas que acuden buscando ayuda.

Como recuerda el presidente, “esto no va en decadencia, sino al contrario. Cada vez son más las personas que necesitan apoyo y nosotros no podemos mirar hacia otro lado”. Por eso, este tipo de eventos no solo ayudan económicamente, sino que dan visibilidad a una causa silenciosa pero urgente

Detalles del evento: cómo sumarte a la solidaridad

La fecha es el próximo sábado, 21 de junio con salida y meta: Calle Salud Escudero nº 7, sede de la Fundación.

Participar en la carrera 5K costará diez euros y 5 en el caso de querer afrontar la marcha solidaria por el entorno de San Antón. Los menores de 14 años y personas con diversidad funcional no pagarán por la inscripción que se puede realizar

Las inscripciones se realizan a través de : Línea de Salida y la recogida de dorsales se realizarán el Jueves 19 y viernes 20 de junio, y también la mañana del evento

El recorrido incluye zonas emblemáticas como la Alameda de San Antón, el estadio Cartagonova, Nueva Cartagena o la Urbanización Mediterráneo, terminando en San Antón. Es un circuito pensado para disfrutar, compartir y sumar entre todos.

Ahora es tu turno de ayudar. Inscribirte es sencillo, pero el impacto que puedes generar es enorme. Esta carrera y marcha solidaria son una oportunidad para demostrar que Cartagena es una ciudad que no se rinde ante la desigualdad. Que su gente se moviliza, camina y corre con el corazón.