Cartagena se corona como capital de la gastronomía con la élite de los chefs españoles

Cartagena se ha convertido en el epicentro de la alta cocina española con la inauguración de la XIV Asamblea Nacional Euro-Toques. El evento, que celebra el 40 aniversario de la organización, reúne en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel a unos 270 profesionales del sector, incluyendo a figuras de la talla de Juan Mari y Elena Arzak, Pedro Subijana, Joan Roca, Quique Dacosta, Martín Berasategui y los hermanos Torres.

Una oportunidad estratégica para Cartagena

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado el honor que supone para la ciudad acoger a los grandes nombres de la cocina. "Es un reconocimiento al trabajo, talento y esfuerzo que realizan nuestros cocineros y los empresarios de la hostelería durante muchos años", ha señalado. Para Arroyo, la cita es una oportunidad estratégica, ya que, según sus palabras, "la gastronomía ocupa un lugar central en la imagen de ciudad que estamos consolidando".

Arroyo ha puesto en valor los productos de proximidad, subrayando que "aquí se cría el mejor atún del mundo con técnicas milenarias como la almadraba y se recolecta la mejor patata temprana en nuestro campo". La alcaldesa ha concluido expresando su deseo de que los chefs se enamoren de la ciudad y lleven sus productos a sus mesas como la mejor forma de "proyectar nuestra marca y nuestra identidad ligada al Campo de Cartagena y al Mar Menor".

Retos del sector y defensa del producto

Por su parte, la presidenta de Euro-Toques España, Macarena de Castro, ha afirmado que muchos cocineros "se han quedado maravillados con la ciudad, su limpieza y su luz". De Castro ha adelantado que la asamblea abordará temas cruciales como la complejidad del sistema laboral y la protección de las especies, impulsando el consumo del cangrejo azul para frenar su avance como especie invasora.

La presidenta de la asociación ha elogiado la cocina local, destacando su autenticidad: "frente a cartas que se repiten en otros destinos, aquí hay identidad y tradición, y eso es lo que queremos proteger desde Euro-Toques". En este sentido, la consejera de Turismo, Carmen Conesa, ha calificado a Cartagena como una "aliada fundamental" para posicionar a la Región en el mapa gastronómico, recordando que el sector genera un impacto de 700 millones de euros y casi 49.000 empleos directos.

Tradición y raíces en el plato

El programa de la asamblea incluye una cena de gala en el entorno del Mar Menor y la firma de un manifiesto sobre la lucha contra especies invasoras. El delegado regional de Euro-Toques, Pablo Martínez, ha explicado que el objetivo es "mostrar nuestras tradiciones y lo que hemos vivido desde pequeños". Durante el encuentro, los chefs degustarán platos típicos como michirones, zarangollo o pelotas.

Euro-Toques, fundada en 1986 por Pedro Subijana y Paul Bocuse, es una organización que agrupa a más de 3.500 cocineros en 18 países, con cerca de 800 socios en España. Su principal misión es la defensa del patrimonio culinario y la calidad de los productos de origen.