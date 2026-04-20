Cartagena se consolida como destino de grandes eventos y ha rozado el lleno absoluto con la Ruta de las Fortalezas

Cartagena ha vuelto a llenarse este fin de semana, rozando el 100% de ocupación hotelera durante la celebración de la Ruta de las Fortalezas. La decimoquinta edición de esta consolidada prueba ha atraído a miles de participantes y seguidores, que han disfrutado de un tiempo excelente con cielos despejados, impulsando el turismo y la actividad en toda la ciudad.

El ambiente en el centro ha sido especialmente dinámico, con una notable presencia de más grupos y seguidores que en años anteriores. Este crecimiento demuestra la consolidación del evento, que después de 15 años sigue atrayendo a más participantes y público, generando un mayor movimiento económico a su alrededor.

Un motor económico para la ciudad

Desde el Ayuntamiento el mensaje es claro: la ciudad vive cifras récord de turismo. La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado que Cartagena "ha conseguido consolidar sus eventos deportivos y culturales como uno de sus grandes motores económicos". Estos datos confirman la estrategia del consistorio de apostar por grandes citas para dinamizar la economía local.

Para garantizar el éxito del evento, este año se ha contado con un amplio dispositivo formado por más de 1.300 voluntarios, según ha destacado el almirante del Arsenal, Alejandro Cuerda.

Mirando al futuro

Con el éxito de la Ruta de las Fortalezas, Cartagena ya tiene la vista puesta en sus próximos grandes eventos. La ciudad se prepara para acoger las Cruces de Mayo y la Noche de los Museos, dos citas que volverán a atraer a miles de visitantes y a llenar de vida las calles.