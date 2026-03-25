Cartagena concede la Medalla de Oro a la Policía Nacional en su 200 aniversario

El Ayuntamiento de Cartagena ha anunciado la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Policía Nacional. La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha comunicado la decisión durante la recepción institucional con el comisario jefe en la ciudad, Damián Romero, con motivo de su próxima jubilación y coincidiendo con el 200 aniversario de la creación del cuerpo.

Un reconocimiento a la trayectoria

Durante el encuentro, Arroyo ha destacado la figura de Romero, a quien considera "difícilmente sustituible". La regidora ha expresado que es un día de "sentimientos encontrados", ya que encontrar a alguien "tan preparado, con tanta capacidad de trabajo y, al mismo tiempo, tan buena persona, es muy difícil".

La alcaldesa ha recordado que han sido más de dos décadas de servicio marcadas por la "cercanía y la colaboración constante" con el consistorio. Por ello, le ha pedido que, aunque pase a la reserva, siga presente como asesor: "Le he pedido que nos acompañe y nos guíe con ese conocimiento que tiene de Cartagena y de sus 217.000 vecinos".

El comisario Damián Romero ha mostrado su emoción y ha expresado un "orgullo y un agradecimiento inmenso a la ciudad por la que trabajamos y nos desvivimos". Tras una carrera en ciudades como Madrid, Sevilla o Murcia, ha confesado el honor que supone terminar su etapa profesional en su tierra: "Trabajar por los españoles es un lujazo, pero terminar tus días trabajando para tus conciudadanos es un verdadero privilegio".

Máxima distinción

La Junta de Portavoces ha acordado por unanimidad iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro. Este galardón reconoce la entrega y el servicio público de la Policía Nacional en Cartagena durante sus dos siglos de historia. El acto de entrega se preparará "con toda la ilusión del mundo" para que el cuerpo reciba la máxima distinción con el respaldo de toda la Corporación Municipal.