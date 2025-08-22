Cartagena celebra este fin de semana las fiestas en honor a San Ginés de la Jara, patrón de la ciudad desde 1677

Durante el año ya se han celebrado varias actividades en honor a San Ginés de La Jara, empezando el 27 de abril por el aniversario de su patronazgo en Cartagena. Ya son 348 años cuidando de Cartagena y de sus ciudadanos.

La parroquia de San Ginés de la Jara será escenario, a partir de este fin de semana, de los actos programados en honor al patrón de Cartagena, cuya devoción se mantiene viva desde hace más de tres siglos.

Este sábado 23 de agosto se celebrará la tradicional Romería de San Ginés, organizada por la Hermandad de Romeros, que dará inicio a primera hora de la mañana con una misa en la Iglesia de la Caridad a las 08.30 horas.

Desde allí iniciarán camino hacia la parroquia del barrio de San Ginés. Allí cogerán fuerzas con un chocolate y bollos para un largo día de romería, de fervor y de fiesta en torno al aniversario del Santo.

El domingo 24 tendrá lugar uno de los momentos más esperados: el pregón de las fiestas, que en esta 18ª edición estará a cargo de la periodista de esta casa Maite Fernández Tornell. El acto se celebrará a las 20:00 horas en la parroquia de San Ginés y cuenta con el impulso conjunto de la Cofradía, la Hermandad de Romeros y la parroquia, además del apoyo del Ayuntamiento de Cartagena. Al finalizar, los asistentes podrán disfrutar de granizados gratuitos.

El lunes 25, día grande de la festividad de San Ginés de la Jara, la jornada comenzará con el sorteo de la Casa del Niño, en honor al patrón, que se celebrará a las 13:15 horas en las instalaciones de Servicios Sociales en Sor Francisca Armendáriz.

Por la tarde, a las 19:00 horas, se oficiará la misa solemne en honor al santo, seguida de la procesión a las 20:00 horas por la Avenida Ingeniero de la Cierva. La celebración concluirá con una venta solidaria de rollos de pan de San Ginés y bollos con chocolate, cuyos beneficios estarán destinados a fines benéficos.