Cartagena celebra el Día del Libro con un pícnic literario y un homenaje a Lorca y Hernández

Cartagena celebra el Día del Libro con la 26ª edición de AbrirLibro, la programación organizada por la Red de Bibliotecas Municipales. Del 13 al 27 de abril, se ofrecerán más de una veintena de propuestas gratuitas para todos los públicos, con inscripción previa para algunas de ellas en la web de las bibliotecas.

El concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, ha explicado que el objetivo es que "todos los cartageneros vengan a nuestras bibliotecas, que disfruten de ellas y que compartan estos espacios, lugares vivos, dinámicos y participativos". Ha añadido que se han preparado actividades para los 47 clubes de lectura, asociaciones y colectivos.

En la misma línea, la responsable de la Red de Bibliotecas, Pilar Rubio, ha subrayado que "el objetivo de AbrirLibro es diseñar una programación muy completa en la que queremos incluir a todo tipo de públicos, desde los más pequeños de la casa hasta los adultos".

00:00 Volumen Descargar Maite Fernández El concejal de Cultura habla de las actividades

Encuentros con autores

El lunes 27 de abril tendrá lugar el XVI encuentro de clubes de lectura con el escritor Pedro Simón, con quien se podrá dialogar sobre su última obra, Los siguientes. El acto se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT a las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Por su parte, la escritora y periodista Almudena Sánchez presentará su poemario Gramática de mi madre el viernes 24 de abril en la biblioteca Josefina Soria del Luzzy. La velada, que requiere inscripción previa, estará amenizada por miembros de Poetry Slam Cartagena.

Ayuntamiento de Cartagena Cartel del evento

Homenajes y otras propuestas

Esta edición rendirá homenaje a Federico García Lorca y Miguel Hernández. El 23 de abril, integrantes de los clubes de lectura darán voz a obras como El Rayo que no cesa o Poeta en Nueva York en una lectura encadenada en el Luzzy, con entrada libre.

Otra de las actividades destacadas es la Biblioteca Humana, que se celebrará el martes 21 de abril. Inspirada en una iniciativa de Copenhague, busca romper con prejuicios y estereotipos a través de conversaciones con "libros humanos" que cuentan su historia personal.

La programación también incluye el XIV ELACT - Encuentro Literario de Autores en Cartagena y la representación de La Celestina. Hilando fino en clave de humor, ambas el 23 de abril.

Pícnic literario y actividades familiares

Como novedad, la mañana del sábado 18 de abril se celebrará el primer Pícnic literario en la plaza anexa al Luzzy. La iniciativa, que conmemora el XX aniversario de La Botica del Libro, es una experiencia de lectura colectiva al estilo de las 'reading parties' de Nueva York y requiere inscripción.

El programa se completa con el tradicional concurso de marcapáginas, una ruta teatralizada sobre leyendas de Cartagena, talleres de lettering con plastilina y el espectáculo musical El rock se cuela en la escuela.