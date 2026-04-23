Cartagena celebra el Día del Libro con un homenaje a Lorca y Hernández, teatro y lecturas

La ciudad de Cartagena conmemora este jueves, 23 de abril, una jornada dedicada a la lectura que se enmarca en la programación de AbrirLibro. Esta iniciativa, organizada por la Red de Bibliotecas Municipales, cuenta desde el pasado 13 de abril con una veintena de propuestas para todos los públicos.

La jornada arranca a las 9:30 horas con un encuentro intergeneracional de lectores en la Biblioteca Municipal Rafael Rubio de Los Dolores. En el acto participa la alcaldesa, Noelia Arroyo, junto a alumnos de primaria del CEIP San Cristóbal, de secundaria del IES San Isidoro y miembros del club de lectura de la biblioteca.

Homenaje a Lorca y Hernández

A las 18:30 horas, el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy acoge la tradicional actividad “Voces para…”, una lectura encadenada a cargo de los integrantes de los clubes de lectura. En esta edición se rinde homenaje a Federico García Lorca y Miguel Hernández, con la lectura de fragmentos de obras como “El Rayo que no cesa” o “Poeta en Nueva York”.

Ayuntamiento de Cartagena Actividades infantiles de lectura

Microrrelatos y una Celestina en clave de humor

También este jueves comienza el XIV Concurso de Microrrelatos ELACT “Lola Fernández Moreno”, que se celebra en el Museo del Teatro Romano hasta el 25 de abril. El certamen contará con la participación de escritores como Juan A. Pérez y Antonio Parra, y los cronistas Juan Ignacio Ferrández y Luis Miguel-Pérez Adán.

La programación se completa en El Luzzy, a las 20:00 horas, con la representación de “La Celestina. Hilando fino”, de la compañía Arena Teatro. Se trata de una propuesta en clave de humor que busca acercar la obra de Fernando de Rojas a todos los públicos, respetando la trama original.

Los actores Joselu Cremades, Raquel Catasús y Javi Soto se suben al escenario para dar vida a este clásico del siglo XV con una dinámica escénica fresca y contemporánea. Esta representación pone fin a la programación teatral trimestral impulsada por la concejalía de Cultura en el espacio cultural.