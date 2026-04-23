Cartagena celebra el Día de la Danza con un maratón de baile y una gala de profesionales

La ciudad de Cartagena celebrará un año más el Día de la Danza con un completo programa de actividades organizado por el Ayuntamiento y las escuelas de danza del municipio. Este sábado 25 de abril, la explanada del Puerto será el escenario principal de un maratón de baile que contará con la participación de más de 400 bailarines y que, como novedad, se completará con una gala de profesionales por la noche.

El concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, ha destacado la importancia de esta cita, afirmando que "se trata de una jornada que tenemos marcada en nuestro calendario cultural y en la que ponemos en valor el trabajo que durante todo el año realizan las escuelas de danza del municipio".

Según el edil, sus profesionales "acercan cada día esta disciplina artística a los más jóvenes y ayudándoles a desarrollar su carrera artística", y esta jornada es una oportunidad para que cartageneros y visitantes disfruten del talento local.

Ponemos en valor el trabajo que durante todo el año realizan las escuelas de danza del municipio" Nacho Jaudenes Concejal de Cultura

Ayuntamiento de Cartagena Otra de las modalidades de danza

Maratón de danza y gala de profesionales

El evento central comenzará a las 10:30 horas en la explanada del Puerto, donde se desarrollará una jornada maratoniana con más de 400 bailarines. Durante todo el día, el público podrá disfrutar de un flujo constante de diversas disciplinas de danza. El horario matutino, de 10:30 a 14:00 horas, estará dedicado a las coreografías infantiles y juveniles, mientras que la tarde, de 17:00 a 20:00 horas, será el turno de los adultos.

Como broche de oro, a las 20:30 horas se celebrará en el mismo espacio una Gala de Profesionales. En ella, artistas y docentes de la ciudad interpretarán piezas de alto nivel técnico para demostrar la calidad de la danza en Cartagena. Entre los participantes se encuentran Rasa Lingiene (baile de salón), África Chacón (Mega crew), Yazmina y Rocío (Pole Dance) y Paula Cervantes (Danza Clásica).

Ayuntamiento de Cartagena Día de la danza

Manifiesto, masterclass y más actividades

Aunque el Día Internacional de la Danza se conmemora oficialmente el 29 de abril, el evento se ha programado para este sábado con el fin de facilitar la asistencia del mayor público posible. Antes de cada bloque del maratón, profesionales del sector leerán el manifiesto internacional de este año, redactado por la prestigiosa coreógrafa canadiense Crystal Pite.

La programación se extenderá al domingo por la mañana con una masterclass abierta al público impartida por la coreógrafa África Chacón. Esta clase, que coincidirá con las actividades de la ruta Autismo Somos Todos, ofrecerá a los bailarines locales la oportunidad de perfeccionar su técnica.

Todo el programa, coordinado por el coreógrafo y docente Gabriel Caravaca, busca visibilizar el trabajo de los bailarines y coreógrafos locales, además de ofrecer un espectáculo gratuito y accesible para todos. La agenda detallada se puede consultar en la web municipal, www.cartagena.es.