Cartagena celebra el aniversario del patronazgo de San Ginés de la Jara

La ciudad de Cartagena conmemora este fin de semana el aniversario de su patronazgo por San Ginés de la Jara, una efeméride que se remonta al 27 de abril de 1677. El Hermano mayor de la cofradía, Víctor Navarro, ha explicado los actos organizados para celebrar este hecho histórico y mantener viva la tradición. El objetivo, según Navarro, es que la figura del santo patrón, fundamental en la historia local, siga siendo conocida por las nuevas generaciones.

La celebración de este año tiene un doble significado. Por un lado, se recuerda el voto histórico del municipio y, por otro, la propia cofradía se acerca al vigésimo aniversario de su refundación en 2007. Esta hermandad, con raíces que se hunden en los siglos XV y XVI, fue reorganizada a principios del siglo XX y vivió su última refundación hace casi dos décadas, impulsando de nuevo la devoción al santo patrón.

COPE Actos de San Ginés del pasado verano

Actos centrales y nuevo capellán

El acto principal será una misa conmemorativa en la parroquia de San Ginés de la Jara, junto a la UNED. Este año, la celebración cuenta con la particularidad de ser la primera para el nuevo capellán, Jesús Conesa Rosique. Durante la ceremonia, el Ayuntamiento de Cartagena procederá a la renovación de los votos del patronazgo, un acto testimonial que busca rememorar el momento histórico de 1677.

Es una figura fundamental en la historia de la ciudad y los jóvenes lo tienen que seguir conociendo" Víctor Navarro Hermano Mayor

Víctor Navarro ha insistido en la importancia de la figura del patrón con sus palabras: "Es una figura fundamental en la historia de la ciudad y los jóvenes lo tienen que seguir conociendo". Tras la misa, se celebrará un pequeño ágape para todos los asistentes, con el fin de fomentar la hermandad entre los devotos y participantes.

Distinciones de honor

Como es tradición, la cofradía también hará entrega de sus distinciones anuales. El galardón de Hermano de Honor será para el periodista Andrés Torres, una persona de reconocido prestigio y vinculada a ámbitos sociales.

Por su parte, la distinción de Cofrade de Honor se otorgará a un cuerpo de seguridad de emergencias que trabaja por el municipio, cuya identidad se mantiene como sorpresa hasta el momento de la entrega.