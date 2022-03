Cartagena activa el nivel 3 de alerta por la intrusión de polvo sahariano

Conforme al Protocolo Marco de Actuación Municipal en episodios ambientales de contaminación de NO2 y PM10 y en base a sus niveles de actuación y coincidiendo con la intrusión de polvo sahariano en el sureste peninsular, se ha venido registrando el Nivel 3 (Alerta) por partículas contaminantes en las estaciones de medida de Mompeán, Alumbres y el Valle de Escombreras.



Concretamente, el promedio diario de ayer en las estaciones de Valle de Escombreras (de 203 µg/m3), Alumbres (de 179 µg/m3) y Mompeán (de 114 µg/m3), superó el valor 50µg/m3, y con ello el valor límite diario.



Según la información ofrecida por la Red de Vigilancia medioambiental de la Región de Murcia, los modelos consultados prevén la presencia de masas de aire de origen africano sobre la Península Ibérica para hoy martes 15 de marzo, con concentraciones de polvo en el rango 5-500 μg/m3 sobre el sureste, lo que podría provocar un aumento en los niveles de PM10 recogidos en la Red de Calidad del Aire.



Medidas para la reducir la contaminación



El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para que colabore adoptando una serie de hábitos con el objeto de reducir la contaminación, como bajar la temperatura de la calefacción o aire acondicionado de las casas y edificios públicos para minimizar el consumo energético, compartir coche, incrementar el uso del transporte público y realizar una conducción eficiente.



Además, con carácter preventivo, se recomienda no realizar ejercicio físico intenso al aire libre.



Por su parte, la Policía Local colaborará aumentando la vigilancia y el control sobre varios aspectos, como minimizar las obstrucciones en las vías de circulación para aumentar la fluidez del tráfico, restringir el tráfico en el casco histórico entre las 8:30 y las 13:30 h., a excepción de vehículos de servicios esenciales, bicicletas, para la recogida de basuras, etc. Los vehículos de reparto y de carga y descarga podrán acceder entre las 8:30 y las 11:00h., además de extremar la vigilancia del cumplimiento de las velocidades máximas permitidas.



Entre otras medidas adoptadas, no se utilizarán sopladoras por parte de los servicios de limpieza viaria y, en los puntos de la vía pública donde se acumule polvo a sedimentos se procederá a su limpieza por lavado del firme de rodadura.



También habrá restricciones en obras y derribos, con la suspensión de las obras que generen contaminantes y suspensión total de derribos.



Se recuerda que están prohibidas las quemas agrícolas, y se recomienda limitar las labores agrícolas que supongan riesgo por emisión de polvo.