Cartagena acoge mañana la Convención Nacional del PP con la presencia de Pablo Casado

La Convención Nacional del Partido Popular 'Creemos' celebra este jueves una de sus jornadas en Cartagena donde reunirá a unos 300 participantes en sus diferentes actos y mesas de trabajo relacionadas con la 'Igualdad de Oportunidades y Bienestar'.

Aquí se abordarán temas de ámbito nacional y otros que afectan directamente a la Región según ha avanzado el secretario general del PP de la Región de Murcia, Jose Miguel Luengo. "Trataremos los temas que inquietan como son la subidad de la luz y de los impuestos que plantea Pedro Sánchez, pero también abordaremos la problemática ferroviaria en nuestra Región y por supuesto el Mar Menor que es un tema que le preocupa mucho a Pablo Casado", ha señalado Luengo.

“Desde el PP proponemos otra visión de lo que tiene que ser el futuro”, ha señalado Luengo, y es que “necesitamos políticas de altura, de libertad y de progreso” y, por ello, “el Partido Popular está preparado para ser alternativa al caótico Gobierno de Pedro Sánchez, más pronto que tarde”.

La convención que se desarrollará en la Facultad de Ciencias de la Empresa (Antiguo CIM), contará con las intervenciones tanto de Pablo Casado como del presidente Regional López Miras y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

Entre los participantes de las mesas de trabajo destacan los ex presidentes de México y de Colombia Felipe Calderón y Andrés Pastrana respectivamente, la que fuera ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el ex secretario general de CCOO, José María Fidalgo y el presidente de la ONCE Miguel Carballeda.