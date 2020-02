El carnaval vive su fin de semana grande con las limitaciones del ruido

Queda lo mejor en el Caranaval de Cartagena. Esta noche tendrá lugar la final del concurso de chirigotas con la participación de Los Robinsones de la Isla, Las que Faltaba, Chiriwoman, Los de Febrero y Los Singuangos. Mañana y pasado estarán por las calles de Cartagena con sus ácidas letras y sus cuidados tipos. Sin embargo, no todo es alegría. En la federación de carnaval y en las asociaciones de vecinos se pasasn 365 días trabajando para que días como el de mañana acerquen la fiesta a ser declarada de interés turístico nacional y que la ciudad disfrute de una tarde noche espectacular. Lamentan que por las quejas de los vecinos, el gran sábado vaya a quedar deslucido.

El año que viene lucharán por volver a la normalidad, pero este año no les queda otra que aceptar lo que consideran un absurdo. "Tenemos que acabar con el concierto a las 23.00 horas y trasladar la entrega de premios a la zona del ICUE para no molestar a los vecinos y nos parece un asburdo. Nos cambiaron los planes a quince días del inicio y el año que viene lucharemos por volver a poder disfrutar de nuestro gran sábado", explica el vicepresidente de la federación.

Joaquín Guijarro, primer rey del carnaval de mayores, advierte que "el que no quiera ruido que cierre las ventanas" y es que están ilusionados con el gran desfile que mañana recorrerá las calles de la ciudad en una noche que no será tan joven como les gustaría. A pesar de las dificultades hay muchas actividades durante el fin de semana y una de ellas será el carnaval infantil de Juan XXIII del domingo. Queda todavía mucho, aunque no puedan hacer el ruido que les gustaría.