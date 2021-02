Carmina Fernández pide al Gobierno regional que asigne fondos para la construir la Escuela de Arquitectura

La vicesecretaria general del PSOE de Cartagena y diputada regional, Carmina Fernández, ha denunciado que el Gobierno regional "ha traicionado a la UPCT", y le ha exigido que asegure la estabilidad financiera de la Universidad y le asigne fondos para la construcción de la sede de la Escuela de Arquitectura en el Campus Alfonso XIII.

“La crisis de la pandemia nos ha dejado aún más claro que la ciencia es el camino del progreso y el bienestar de la sociedad, no es de recibo que PP y Ciudadanos le den la espalda a una de las instituciones científicas más importantes de nuestra Región, como es la Universidad Politécnica de Cartagena”, ha indicado.

Carmina Fernández ha recordado que la UPCT ha tenido que recortar su presupuesto este año porque el Gobierno de López Miras no le va a asignar en los presupuestos regionales los fondos necesarios. “Esto no se sostiene por dos motivos: por la importancia de la UPCT en la sociedad de la Región de Murcia, y porque no pueden aducir falta de fondos, cuando ellos mismos van a presentar un techo de gasto que aumenta un 12,5 por ciento”, ha añadido.

En este sentido, ha destacado que la Unión Europea defiende la necesidad de enfrentarse a las consecuencias de la pandemia con una política expansiva del gasto público, “y qué mejor inversión que en conocimiento, generado en gran parte por nuestras universidades”.