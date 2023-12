Carmina Fernández acusa al Gobierno regional de reducir a la mitad las inversiones en Cartagena

El Gobierno regional de PP y Vox castiga un año más a Cartagena reduciendo las inversiones previstas para 2024 en 16 millones de euros con respecto a 2023, es decir, bajándolas un 45,47% por ciento, según ha denunciado la diputada socialista Carmina Fernández, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la concejala Isabel Andreu. “De hecho, estamos muy por debajo de la media regional en inversión por habitante, que es de 97,53 euros, mientras que en nuestro municipio es de 89,05 euros, o lo que es lo mismo, cada cartagenero recibe 8,5 euros menos que la media de ciudadanos de la Región”,

Mientras la inversión regional en Capítulo 6 baja un 8,05%, en Cartagena baja un 47,61%. Presupuesto falso, no creíble Hay que destacar que 32 de los 50 proyectos de inversión para el próximo año, ya estaban incluidos en los presupuestos de 2023 y algunos llevan apareciendo en los presupuestos regionales desde hace más de ocho años, sin que se hayan ejecutado.

La incapacidad de gestión del Gobierno de Fernando López Miras queda de manifiesto, según la diputada socialista, en cuestiones como el hecho de que la remodelación del Cine Central lleve apareciendo en los presupuestos desde 2017, con un total de inversión de 1.720.000 euros, de los que sólo se han ejecutado 45.380 euros.

El tanque de tormentas de Playa Honda, lleva incluyéndose en los presupuestos desde 2017 y todavía no está terminado; de la partida para actuaciones de la Sierra Minera presupuestada desde al año 2018, con 20 millones en total, no han gastado ni un euro y este año la han suprimido; los centros de salud de Santa Ana y Barrio Peral también están en los presupuestos desde el año 2020, el de Barrio Peral no está terminado mientras no han empezado siquiera las obras del de Santa Ana; la retirada del amianto de seis colegios, que debía haberse ejecutado este verano, se contempla de nuevo en 2024 porque no se ha hecho, al igual que tampoco se ha construido el colegio de La Aljorra, ni se ha iniciado el Centro de Formación para la Industria.

Fernández acusa al consejero de Hacienda de mentir esta semana en Cartagena ante los empresarios afirmado que había presupuesto para la ZAL en 2024. La realidad es que en 2020 se incluyó una partida de 2 millones que no se ejecutó y en 2023 desapareció de los presupuestos. Para 2024 hay 0 euros para la ZAL de Cartagena en los Presupuestos de la Comunidad, mientras que la ZAL de Nonduermas sigue avanzando con una inversión de 19,3 millones.

“El Rosell no está al cien por cien, a pesar de las mentiras del consejero de Sanidad que afirmó en la Asamblea que la Ley del Rosell se está cumpliendo, ni va a mejorar porque tampoco destinan partida presupuestaria para este fin, ni tampoco hay propuesta para realizar un plan de descontaminación ni de mejoras de centros de salud ni de colegios”, señala Carmina Fernández.

Tampoco se contemplan inversiones en carreteras de Cartagena necesarias y a las que se ha comprometido el Gobierno de López Miras en reiteradas ocasiones como el Acceso Oeste, la carretera de La Palma a Pacheco y la Carretera de La Corona.