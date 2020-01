Cáritas vuelve a salir a las calles en la campaña de ola de frío

Las noches están siendo frías en el inicio del recién estrenado 2020 y lo que nos afecta a todos, es especialmente duro para aquellos que no tienen un techo bajo el que descansar. Desde la llegada del hogar La Sagrada familia y con la habitual colaboración de la Hospitalidad de Santa Teresa cada vez son menos las personas que pernoctan en las calles de la ciudad porque aprovechan las instalaciones puestas a su disposición. A pesar de ello, las personas que lo hacen es de forma voluntaria porque no quieren acudir a los centros o no desean abandonar a sus mascotas en algunos de loscasos. A pesar de declinar las opciones existentes, los voluntarios de Cáritas les visitan dos noches a la semana para ayudarles. Hoy toca ronda. Los voluntarios dejan a sus familias y a partir de las nueve y media de la noche visitan a quienes recibirán una verdadera campaña de amor para paliar los efectos del frío.

En el hogar se prepara café, colacao, galletas y otros producos para llenar un poco y calentar el estómago y además, les llevan mantas y ropa de abrigo para que sea más llevadera la noche de frío. Por cierto, que el FCCBusiness les ha regalado unos termos ideales para el traslado de las bebidas y su mantenimiento a una temperatura idónea. Cualquier ayuda es bienvenida El domingo repetirán la operación para cerrar la semana. Desde Cáritas le dan un aplauso a todos los voluntarios que dejan el calor de sus hogares e invitan al que quiera colaborar a donar productos alimentarios y ropa de abrigo que poder entregar a los que menos tienen y que viven sin un techo que les ampare.