Un capitel romano protagoniza el cartel de la Noche de los Museos de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha presentado la imagen que representará la XVIII edición de la Noche de los Museos, que se celebrará el próximo sábado 16 de mayo. La propuesta elegida es obra de José Carlos Ñíguez y consiste en el detalle de un capitel del Foro Romano, concretamente la espiral de un capitel jónico del Santuario de Isis que se encuentra en el museo.

La obra de Ñíguez ha sido seleccionada entre diecinueve propuestas presentadas a una convocatoria pública. El jurado ha valorado que se trata de un motivo arqueológico propio de la ciudad y una huella viva del tiempo, destacando su capacidad para representar un evento de gran importancia para la proyección cultural y turística de Cartagena.

Una espiral que une pasado y presente

El autor, José Carlos Ñíguez, explica que su intención era partir de una forma universal presente en la identidad de la ciudad. "Cuando concebí esta imagen, quise partir de una forma primigenia y universal que ha estado presente en todas las culturas que han tejido la identidad de nuestra ciudad trimilenaria: la espiral", afirma. Este elemento, según el artista, "representa lo infinito, la renovación y la continuidad que definen a Cartagena".

El cartel se define como un gesto minimalista que conecta el pasado con el presente. Ñíguez señala que la espiral no solo mira al pasado, sino que también dialoga con la noche, evocando "el giro silencioso de las estrellas". Para él, la imagen logra que "la arqueología se convierta en constelación y la noche en un espacio donde la imaginación y la historia se entrelazan".

Abierto el plazo para el voluntariado

Paralelamente, el programa Implica2 del Servicio de Juventud ha abierto el plazo de inscripción para participar en el voluntariado de La Noche de los Museos. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 15 de mayo a través del formulario disponible en la web del evento.

Los voluntarios realizarán tareas de apoyo en los museos, como control de aforo, asesoramiento informativo y apoyo logístico. A cambio, recibirán un diploma, manutención, un pase gratuito para museos y yacimientos, y el reconocimiento de créditos universitarios ECTS gracias a la colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia.