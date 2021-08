Camisetas reivindicativas a la espera de la mesa de la justicia

Las camisetas diseñadas con una viñeta reivindicativa de José Manuel Puebla inundan en estos días las redes sociales pidiendo mejoras en el mundo de la justicia en Cartagena. La situación es inaguantable. No llegan nuevos juzgados, los prometidos tardan y los litigios se multiplican en estos tiempos de pandemia. Factores que agravan la ya complicada situación que viven los profesionales de la justicia en Cartagena y que van directamente en detrimento del servicio que recibe el ciudadano. No es nada nuevo. Los abogados llevan pidiendo durante años mejoras y que se avance en un proyecto como el de la ciudad de la justicia que parece no prospera después de haber habido varios movimientos en cuanto a sedes posibles.

El decano del colegio, Antonio Navarro, recuerda que hace más de un mes que solicitaron de forma urgente la convocatoria de la mesa de la justicia y no tienen noticias de que se vaya a reunir en breve. Están a la expectativa. Consideran que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno nacional tienen bloqueada la posible situación definitiva para ese proyecto, pero reclaman una solución transitoria para poder relajar la forma en la que están trabajando y que cada vez es más lamentable.

Necesitan que las autoridades competentes les respalden comosí lo está haciendo el sector empresarialy la sociedad civil. Seguirán reclamando lo que merecen y si no hay noticias sobre la mesa y su importante reunión seguirán estudiando medidas de protesta a partir del próximo mes de septiembre.