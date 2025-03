Unos cambiadores inclusivos, una cuestión de dignidad en Cartagena

Hasta que no ocurre algo similar en un entorno muy cercano, cuesta darle valor a ciertas cosas o distinguir la necesidad que tienen otras personas de infraestructuras especiales que les faciliten un poco el día a día. Pasa en todos los órdenes de la vida y de una forma especial lo sufren las personas con discapacidad.

Puede ser un ejemplo los nuevos cambiadores inclusivos que ha inaugurado recientemente Cartagena y que para muchos pueden pasar desapercibidos, pero para otras personas son una herramienta perfecta ante sus necesidades.

El pediatra Joaquín Susmozas ayuda a explicar lo que significan para personas como Julia, pero no solo para su hija, sino para mucha gente que va a recuperar cierta dignidad en el proceso.

Nos ofrece una situación que todo el mundo puede entender. "Muchas veces cuando hablo en los institutos que me invitan a dar charlas a los adolescentes, simplemente les digo, bueno, ¿vosotros cambiaríais la compresa o limpiaríais el culete aquí delante del resto?. Y, claro, la realidad te puedes imaginar, ¿no? Lógicamente, la respuesta es no. La derivada directa es que por qué a las personas con discapacidad se les exige que lo hagan en la calle o tirándolos en el suelo en un retrete de un bar".

Ayuntamiento de Cartagena Joaquín, junto a las autoridades, en la inauguración de los cambiadores

"Entonces, pues, bueno, van surgiendo todas estas cosas, que no las pensamos porque el resto de gente lo tenemos todo tan fácil. Podemos entrar a cualquier bar, podemos irnos a un descampado y hacer ahí nuestras necesidades, pero las personas con discapacidad no".

Es una cuestión de dignidad. "Además de dignidad doble, ¿eh?, O sea, porque pensamos en la persona con discapacidad, que es la principal afectada, pero también tenemos que pensar en el cuidador o cuidadora que tiene también que arrodillarse, estar en el suelo y cambiar a una persona de esa manera. Entonces, pues, estamos matando dos pájaros de un tiro con la instalación de estos cambiadores".

qué supone

No lo centra solo en su hija, pero sabe bien las ventajas que traerán. "Bueno, para Julia y para todas las personas con discapacidad suponen un punto de referencia en el centro de Cartagena, en este caso, con los balcones azules, y otra en el Palacio de Deportes. Me consta que se va a instalar un tercero, pues, para tener una cierta seguridad a la hora de pasear, a la hora de dar una vuelta por el centro de Cartagena, de que no va a pasar nada desagradable y que no vamos a tener que salir corriendo para cambiarnos en casa".

"Conozco gente con limitaciones importantes, por ejemplo, de movilidad y con incontinencia, que al final terminan saliendo a pasear alrededor de su edificio, porque les da miedo encontrarse con la situación de que los tengan que cambiar sin tener un lugar confortable y digno para ellos".

Es un paso importante, pero queda mucho para que las ciudades sean verdaderamente accesibles. "Sí, quedan muchos, ¿no? Es decir, partimos prácticamente en algunas cosas, iba a decir, de cero, pero partimos de menos cinco. Todo pequeño paso supone un gran logro, pero tenemos que intentar universalizar esto y decir que no sea, pues, un cambiador en el centro o un cambiador en el Palacio de Deportes y, bueno, es verdad que la periferia se encuentra muy abandonada en esto y no podemos establecer categorías o zonas VIP para, por así decirlo, para las personas con discapacidad y zonas que no lo son".

es un derecho

Todo cuesta dinero y son conscientes, pero todo el mundo tiene derecho a ser ciudadano de primera. "Yo entiendo que son caros, son una inversión importante, pero tenemos que pensar que realmente la inversión es un derecho básico de una persona, ¿no? Entonces, pues, en el momento que se considere esto no como un privilegio, como hemos llegado a decir. Debe ser considerado como cubrir las necesidades básicas de las personas con discapacidad".

La lucha no termina y hay muchas cosas en mente. "Uno de los objetivos que tengo teniendo en cuenta que trabajo en el hospital, y lo estamos moviendo ya es que no es lógico que no haya un cambiador inclusivo en los hospitales. Quizás es donde más personas con discapacidad se concentran en determinados momentos de día, sobre todo en las zonas de consulta".

Los niños también siguen teniendo una necesidad básica. "Ya lo habíamos hablado con el Ayuntamiento y se están dando pasos para empezar a poner parques inclusivos para que el juego realmente sea un derecho como se recogen en la Carta de los Derechos del Niño y sea algo efectivo en los niños con discapacidad".