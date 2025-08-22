TOrre PACHECO
El cajero automático en un banco de Torre Pacheco expulsa billetes sin control
Un vecino de la localidad alertó a la Policía Local tras observar el cajero expulsando billetes
Cartagena - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Llamativo y curioso caso ocurrido en la localidad de Torre Pacheco en una entidad bancaria.
Un viandante avisó a la Policía Local tras observar que el cajero automático de un banco estaba expulsando billetes a la calle sin ningún control, según informaron fuentes de este Cuerpo a través de sus redes sociales.
Al parecer, el cajero, ubicado en el centro de la localidad, comenzó a expulsar el dinero --hasta 2.000 euros en billetes de 10, 20 y 50 euros-- hasta que un hombre que pasaba por el lugar se dio cuenta y avisó a la Policía Local.
El dinero, que pertenecía a un cliente que minutos antes lo había ingresado, pudo ser recuperado en su totalidad gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida actuación de los agentes.
Escucha en directo
COPE CARTAGENA
"El ecosistema político español no parece diseñado para solucionar problemas, sino para aprovechar su peso contra el adversario"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h