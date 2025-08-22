COPE
Cartagena
Cartagena

TOrre PACHECO

El cajero automático en un banco de Torre Pacheco expulsa billetes sin control

Un vecino de la localidad alertó a la Policía Local tras observar el cajero expulsando billetes

Billetes recuperados por la Policía Local

Policía Local Torre Pacheco

Billetes recuperados por la Policía Local

Santiago Velasco

Cartagena - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Llamativo y curioso caso ocurrido en la localidad de Torre Pacheco en una entidad bancaria.

Un viandante avisó a la Policía Local tras observar que el cajero automático de un banco estaba expulsando billetes a la calle sin ningún control, según informaron fuentes de este Cuerpo a través de sus redes sociales.

Al parecer, el cajero, ubicado en el centro de la localidad, comenzó a expulsar el dinero --hasta 2.000 euros en billetes de 10, 20 y 50 euros-- hasta que un hombre que pasaba por el lugar se dio cuenta y avisó a la Policía Local.

El dinero, que pertenecía a un cliente que minutos antes lo había ingresado, pudo ser recuperado en su totalidad gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida actuación de los agentes.

