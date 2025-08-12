Cae un 20% la facturación de los chiringuitos de La Manga y el Mar Menor

La Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y su Comarca (HOSTECAR), ha mantenido una reunión en el Consorcio de La Manga con representantes de los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier, con el fin de abordar la urgente situación que está afrontando el sector durante este verano.

Uno de los principales puntos tratados ha sido la preocupante situación de los chiringuitos en el litoral, donde la facturación ha caído un 20%. La actual normativa y los trámites exigidos por la Demarcación de Costas están generando graves obstáculos para el desarrollo de la actividad empresarial de estas explotaciones temporales, fundamentales para la oferta turística, gastronómica y económica de la costa.

Desde Hostecar se considera que la situación es insostenible y que se están poniendo en riesgo decenas de puestos de trabajo y oportunidades de negocio en plena temporada alta. La Asociación reclama una mayor sensibilidad institucional y una revisión urgente de los criterios, que permita adaptar la regulación a la realidad del territorio y del tejido empresarial local.

También se ha tratado con preocupación la congestión del tráfico en La Manga, un problema que se repite cada verano y que este año está dificultando gravemente la movilidad de clientes, trabajadores y proveedores. Además, se ha abordado con preocupación el deterioro medioambiental del Mar Menor, tras detectarse recientemente vertidos que han provocado el cierre provisional de playas como La Gola y Playa Paraíso por mala calidad del agua. A esto se suma un repunte en los niveles de clorofila, que perjudica la imagen turística de la comarca.