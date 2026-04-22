Cabo de Palos gana plazas de aparcamiento para aliviar la alta demanda

El Ayuntamiento de Cartagena ha finalizado la creación de 61 nuevas plazas de aparcamiento en Cabo de Palos para mejorar la movilidad y la accesibilidad. La actuación se ha centrado en la calle Ronda de Levante, en el tramo que conecta las rotondas de Cala Reona y la carretera de La Manga, una zona con una elevada demanda de estacionamiento durante todo el año.

La intervención ha permitido organizar un área donde antes no existían plazas definidas. El Servicio de Tráfico y el de Vía Pública han llevado a cabo un análisis y el repintado de la zona, habilitando 57 plazas en batería, 4 en línea, 7 para motocicletas y dos plazas para personas con movilidad reducida.

Anticiparse al aumento de visitantes

Los trabajos han sido supervisados por el concejal de Seguridad, José Ramón Llorca, quien ha destacado que el objetivo es "dar respuesta a una demanda real de estacionamiento en Cabo de Palos, facilitando el día a día de vecinos y visitantes".

El edil ha subrayado que la actuación se anticipa al incremento de la actividad en la zona. "Estamos trabajando con previsión en un entorno que va a registrar un mayor dinamismo en los próximos meses, tanto por la llegada de nuevos servicios, como la apertura del nuevo Mercadona, como por el aumento de visitantes con el buen tiempo", ha indicado Llorca.

En este sentido, el concejal ha añadido que con esta medida se busca "preparar Cabo de Palos para asumir un mayor volumen de desplazamientos, garantizando una mejor organización del espacio público y una mayor seguridad vial".