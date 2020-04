Un cabildo de las monas muy especial

Ramón Pérez Saura ya ha hecho las monas para su familia y no ha dudado en compartir foto e incluso la receta y ha retado a los tuiteros de las diferentes cofradías a seguir su ejemplo y compartir las fotos en las redes sociales. El Hermano mayor de la cofradía del Resucitado sigue la estela de la cofradía del Cristo del Socorro que tuvo muchísimas visualizaciones en internet con su via crucis desde casa y ha celebrado esta tarde el tradicional cabildo de las monas del Resucitado. El coronavirus no lo va a quitar todo. No habrá procesiones, pero la gente de la Semana Santa se ha empeñado en que la vida sea lo más normal posible aunque haya que seguir todos los eventos de manera on line. Es digno de agradecer que se estén tomando ese esfuerzo, a pesar del tremendo dolor que les ha supuesto aceptar que no saldrán a las calles. Ya en el caso de las cofradías marraja y del Resucitado se quedaron sin salir el pasado año por la lluvia.

Con la ilusión de que el año que viene será súper especial, intentan llenar el espacio de este confinamiento de actos relacionados con la Semana Santa que suplen un poco esa sensación de tristeza por un sentimiento de que es diferente pero que la Semana Santa está dentro de cada uno de sus cofrades. Desde el Resucitado invitan a los más pequeños a participar en un concurso de dibujos y a los adultos en un certamen literario. Se trata de seguir conectados, aunque desde casa y además en el caso de los niños les mantiene ocupados.

El cabildo

El Hermano mayor ha dirigido unas palabras a todos los cofrades. "El año pasado suspendimos la procesión para preservar nuestro patrimonio artístico, este año lo hemos hecho para preservar un patrimonio mucho más importante, a las personas, a todos nosotros", ha comentado Ramón Pérez Saura. "Esto no sucederá de nuevo, que el año próximo tendremos muchas cosas que celebrar. Lo haremos por todo lo alto. Nuestra procesión resplandecerá como no lo ha hecho desde hace tiempo, porque celebramos la Resurrección de Cristo.

Engalanar los balcones, la Salve, los tambores...todo suma a hacer más llevadero este tiempo sin salir a la calle que además, se va a prolongar al menos hasta el 26 de abril.