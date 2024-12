El buen tiempo, el mejor aliado para los hosteleros de Cartagena

Las máximas de 20 grados en el inicio de Diciembre prosiguen en Cartagena y esa puede ser la llave para que la hostelería tenga un buen puente, pero las expectativas son buenas de cara a un mes de cenas y comidas de empresa y familiares.

De cara a Navidad, los datos positivos en las fechas claves están asegurados, aunque el que todavía no haya puesto fecha algún sitio va a encontrar. José Luis Gestoso, vicepresidente de Hostecar ha repasado en COPE, las claves en este inicio de un mes fundamental para bares y restaurantes.

Gestoso explica que están al 100% de reservas para los días favoritos de la gente a la hora de poner fecha a comidas y cenas, aunque muchos escogieron Noviembre para desarrollar sus eventos.

cosas a tener en cuenta

"En estas fechas ya empiezan a ser claves, porque se acerca la Navidad y hay muchísimas reuniones, ya no solamente de empresas, sino también de amigos, de compromisos, etcétera, Aunque muchas cenas y comidas se han adelantado a finales de Noviembre, pero sí que es verdad que en diciembre y aprovechando el buen tiempo cada vez costará más encontrar un restaurante sobre todo si es para muchas personas".

Eso sí, todavía hay lugares maravillosos para juntarse con familia o amigos. "Al 100% están los días claves. Los días claves, son previos a fin de semana, incluso fin de semana. Luego es verdad que estaríamos al 60-70% y en algunos sitios un poquito más. De lunes a miércoles gusta menos, pero si te has quedado sin esos día al final la gente reserva".

Considera que los menús navideños son muy competitivos. "En la zona donde estamos nosotros, en Cartagena, en su comarca, pues la verdad que creo que somos bastante competitivos. Los precios no son excesivos. Yo creo que en la zona de Murcia los precios son un poquito más altos".

Mucho para elegir. "Bueno, pues hay unos menús que van un poco variados. Depende un poquito de la calidad que quieras y demás. Siempre casi todos los restaurantes, tenemos entre dos, tres, cuatro menús para que la gente pueda elegir, alguno de mediodía o alguno de noche. Y ya te digo, oscilando entre los 35 y 45 euros aproximadamente, pues bueno, dependiendo un poco de la calidad del menú".

Ya tienen 13 barras para las calles para dos tardes que son claves para la diversión y para sus negocios como son Tarde Buena y Tarde Vieja, que son fechas en las que casi todo el mundo disfruta un rato en compañía de amigos antes de las cenas familiares.

Antes tendremos el puente de Diciembre. "Nos pilla mirando al cielo. Si sale un puente como las fechas que están habiendo actualmente, que prácticamente son veraniegas, pues evidentemente el puente va a ser un éxito, porque la gente pues va a decidir como destino la zona de playa, zona de Cartagena y va a ser un éxito seguro".

INCUMPLIMIENTO DE RESERVAS

El vicepresidente de los hosteleros reconoce que no está solucionado del todo el tema de incumplir las reservas. "Sigue habiendo un poquito en ese aspecto, sigue habiendo un poco en nuestra zona, ya te digo, porque en Madrid o en otras zonas te cogen ya la tarjeta de crédito y es complicado ya no asistir, a no ser que sea por un motivo muy justificado. Aquí aún seguimos teniendo algún tanto porciento de reservas que no se presentan o anulan en el último momento".

"Entonces, bueno, estamos trabajando en ese sistema, viendo de qué manera los clientes se pueden comprometer un poco más o anular sus reservas con un poquito más de antelación".