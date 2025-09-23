De la boda al oráculo: Himilce pasará del ‘sí quiero’ a los designios de los dioses en el Parque Torres de Cartagena

Tras la emotiva boda con Aníbal, la princesa Himilce buscará respuestas en uno de los actos más simbólicos y sobrecogedores de las fiestas de Cartagineses y Romanos: la consulta al Oráculo sobre el futuro de su familia y de Qart-Hadast.

Después de una jornada repleta de emoción, vestidos espectaculares, dulces, vino y hasta cinco bodas simbólicas con el general Aníbal, la princesa Himilce cambia el velo de novia por el manto sagrado para vivir uno de los momentos más esperados de las fiestas de Cartagineses y Romanos: el Oráculo de Tanit.

Jennifer Villalba, quien este año encarna a la princesa Himilce, habla con emoción del acto que esta noche protagonizará: “Es un momento muy especial y emotivo. Llevo años viéndolo desde fuera, y ahora me toca a mí vivirlo. Es un orgullo enorme”.

Ayuntamiento de Cartagena Un momento del Oráculo de Tanit en una antigua edición

Y no es para menos. El Oráculo de Tanit es uno de los actos más místicos y teatrales de estas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional. La representación se remonta a más de dos mil años, cuando los ciudadanos de la antigua Qart-Hadast acudían al templo de la diosa para buscar respuestas antes de una gran decisión. Según la tradición, durante la noche del día de las ofrendas, las puertas del templo se abrían bajo la luz de la luna para recibir a quienes deseaban conocer su destino.

Este año, Himilce acudirá al templo angustiada por la partida de Aníbal hacia la guerra en Sagunto, y pedirá a la diosa señales sobre su matrimonio y el futuro de la ciudad. La escena promete ser de gran intensidad emocional. “Hay ensayos en los que no he podido aguantarme las lágrimas", nos confiesa Jennifer, "es un acto precioso que todo el mundo debería ver”.

Una de las preocupaciones de la princesa, más allá de los designios divinos, son las escaleras del Parque de la Torre, desde donde descenderá hacia el templo. “Es lo único que me tiene inquieta —dice entre risas— porque el resto está muy ensayado, y tenemos un equipo maravilloso”.

Además del simbolismo espiritual, el Oráculo es también un ejemplo del nivel de entrega y producción que alcanzan las fiestas. “Cada vestido es una obra de arte”, cuenta Jennifer, destacando el trabajo de las modistas Gloria y Anamari. “El de la boda fue espectacular, y el de esta noche también va a estar a la altura”.

Estas fiestas no solo emocionan, también generan riqueza para Cartagena. “Intentamos que todo sea de aquí: el orfebre, los trajes, los tejidos... todo lo que se pueda. Al final, esto también repercute en los vecinos y en el comercio local”, apunta.

Habrá autobuses para quienes no quieran subir andando hasta el Parque Torres y ofrecer a salir facilidades para que no se pierdan uno de los actos más simbólicos, a pesar de que la historia está escrita y el futuro no cambiará. Eso sí, hacen que cada año parezca distinto.