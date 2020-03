Balconeo de Semana Santa de Tambores Quillo

El coronavirus ha cambiado la vida. Ha sido un frenazo del que también los cartageneros se van recuperando. Nuestros nuevos hábitos, mientras dure el confinamiento, le han dado una nueva vida a los balcones. Sirven para aplaudir a los héroes que están luchando en primera línea de fuego en los hospitales o en las calles. Aplausos para sanitarios, policías, para los niños que están aguantando estoicamente en el encierro. En ese nuevo balconeo encontramos la nueva forma de comunicación y hay muchas propuestas.

Cartagena se queda sin procesiones, pero no sin Semana Santa. Uno de los sonidos es el del tambor y desde la asociación de Tambores Quillo nos proponen otro ratito de balcón. Piden que durante los diez días se salga a las 21.00 y hasta las 21.05 a tocar el tambor. Si no se tiene a disfrutar de quienes toquen para no olvidar que estamos en Semana Santa. El domingo de resurrección será a las 12.00 y hasta las 12.05 para finalizar esos días especiales en los que quieren que el tambor alivie el dolor de la gente que estará sufriendo el no sacar las procesiones a las calles de Cartagena.

Además, desde las diferentes cofradías quieren que los emblemas de cada una de ellas luzcan en los balcones para hacer visible el cariño que los cartageneros tienen a su gran Fiesta. También han anunciado desde la Junta de cofradías de Semana Santa que harán alguna donación en torno a la lucha contra el coronavirus dentro de la importante acción social que hacen durante todo el año y que en estos días será fundamental para volver a la normalidad.