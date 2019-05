El ayuntamiento dice que el vertido de hidrocarburos de Repsol llegó al mar

El informe del Ayuntamiento de Cartagena sobre el vertido de la refinería de Repsol del pasado 20 de abril concluye que hay indicios de que los hidrocarburos llegaron hasta la dársena de Escombreras tras discurrir por el tramo final de la rambla del Charco.

De esta forma, el documento desmiente a la compañía petrolera, que aseguró que el vertido no llegó a la zona marítima de la Autoridad Portuaria de Cartagena, sino que se circunscribió al dominio público hidráulico.

En el informe, que ha sido presentado este jueves a los grupos municipales por el concejal de Medio Ambiente, Manuel Mora, se señala que no tiene competencias sobre los hechos, pero recomienda que Repsol emita un informe sobre las causas y las características del vertido, las actuaciones que ha llevado a cabo y las medidas para evitar incidentes similares.

Además, el consistorio pedirá sendos informes a la Confederación Hidrográfica del Segura y a la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor sobre las actuaciones practicadas por ambos organismos, así como comunicar a la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera los hechos y pedir un informe sobre sus medidas.

En la zona de la desembocadura de la rambla en la Dársena de Escombreras, los técnicos observaron dos barreras flotantes, una en la propia desembocadura y otra unos 250 metros más adelante, pero advierten de que la primera se encuentra sujeta únicamente por uno de sus extremos, por lo que no está actuando en la contención, avisando de ello a los responsables de Repsol.

Asimismo, en un recodo del Muelle Príncipe Felipe, situado a unos 40 metros de la desembocadura, se observa una capa de cañas entremezcladas con hidrocarburos cubriendo la lámina de agua que pudieran estar relacionados con el vertido, mientras que la Autoridad Portuaria de Cartagena comunicó que el 20 de abril recogió derivados de petróleo en la dársena mediante remolcadores y camiones cuba.

CRÍTICAS OPOSICIÓN

A la oposición no le ha convencido la reunión de hoy ni las explicaciones del concejal de Medio Ambiente sobre el tema. EL concejal de MC, Francisco Calderón, ha acusado al Gobierno local de "falta de transparencia", de actuar solo tras ser denunciado el incidente por José López, al tiempo que ha reprochado al ayuntamiento su silencio ante estos episodios. "La falta de transparencia del Gobierno municipal del PSOE ha vuelto a quedar patente tras conocerse que el Ayuntamiento de Cartagena no hizo pública la información sobre el vertido de aguas pluviales con hidrocarburos de Repsol a la rambla de Escombreras" ha manifestado Calderón.

Manuel Padín de Cs ha lamentado que el ayuntamiento no haya invitado ni a Repsol ni a ANSE a la reunión de hoy y ha calificado de "inaceptable" la falta de información sobre las causas y consecuencias del vertido.

Por su parte, la portavoz municipal de CTSSP-Podemos, Pilar Marcos, ha asegurado que el vertido es de "petróleo y no de hidrocarburos aceitoso" y que la compañía es responsable de una posible negligencia sin descartar un delito medioambiental.

Marcos ha exigido al ayuntamiento quemse persone como parte interesada ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia que tiene en marcha una investigación.