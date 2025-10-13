El Ayuntamiento de Cartagena reclama inversiones en las ramblas que inciden en Los Nietos y El Algar

El Ayuntamiento de Cartagena solicitará a las administraciones del Estado un plan de inversiones para laminar avenidas de agua en ramblas de El Algar y Los Nietos.

Reclama un plan con inversiones y programas estables de mantenimiento en las infraestructuras hídricas que inciden en las inundaciones de las localidades costeras del municipio y en la llegada de arrastres al Mar Menor.

El Gobierno municipal de Cartagena, que trabaja también en la evaluación de daños en instalaciones municipales, elevará a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Ministerio para la Transición Ecológica una solicitud formal de inversiones y mantenimiento programado de infraestructuras hídricas para reducir futuros impactos durante episodios de fuertes lluvias.

El Ayuntamiento de Cartagena mantiene el dispositivo de limpieza en las poblaciones del sur del Mar Menor y durante el domingo operaron en tres turnos para retirar barro en El Algar, Los Nietos, Playa Honda y Mar de Cristal.

El Gobierno de Arroyo pedirá también a la Comunidad Autónoma que confirme si la creación de nuevos cultivos o el sistema de roturación de parcelas agrícolas aguas arriba han agravado la presencia de arrastres hacia las localidades costeras.

Este lunes los trabajos se centrarán en la reparación del hundimiento del firme junto a un colector de saneamiento de La Manga a la altura de Plaza Bohemia, con maquinaria específica que pueda actuar a los 4,5 m de profundidad que tiene la rotura.

Equipos técnicos municipales han iniciado la evaluación de daños en instalaciones públicas—colegios, instalaciones deportivas, centros sociales, viales, paseos y mobiliario urbano, así como equipamientos de playas (pasarelas, duchas y módulos)— para ordenar prioridades, asegurar condiciones de uso y programar reposiciones, según fuentes municipales de Cartagena.